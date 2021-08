Problémy s rozvolňováním. Na akce může víc lidí, má to ale zásadní háček

"Měníme počet diváků ve vnitřních prostorech na 100 procent kapacity, myslím tedy sedících diváků," řekl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO).

Vypadalo to, že se organizátorům konečně uleví, jenže to má háček. Na vnitřní akce mohou provozovatelé pustit tři tisíce lidí třeba s negativním testem. Další se mohou zúčastnit pouze v případě, že jsou očkovaní anebo prodělali covid-19.

Stejná pravidla jen jiná hranice počtu návštěvníků platí i pro venkovní akce. Tedy nad sedm tisíc lidí se můžou zúčastnit jen očkovaní anebo ti, co prodělali koronavirus. Řada organizátorů ale nemá technické vybavení, kterým by návštěvníky počítala a rozlišovala.

"Maximálně si můžu dělat u vchodu nějaké čárky jestli tenhle návštěvník má test nebo je očkovaný," vysvětlil organizátor festival Rock for People Michal Thomes.

"Dá se počítat to, kolik přišlo očkovaných, testovaných, akorát to je potřeba naprogramovat s našima dodavateli. Není to ze dne na den, ale zároveň jsou s tím spojené náklady a kdo to bude hradit?" podivil se organizátor festivalu Metronome David Gajdučka.

Jestli provozovatelé nová pravidla dodržují, bude kontrolovat hygiena. "Pokud přijdou na akci, kde bude 10 tisíc lidí a všichni budou mít jenom testy, tak jim to asi bude nápadné, takže ta kontrola bude důkladnější," řekla hlavní hygienička Pavla Svrčinová.

Roli podle Vojtěcha hraje i to, zda člověk na akcích sedí, anebo stojí. Stojící divák musí mít od neděle k dispozici plochu dvou metrů čtverečních. Například fotbaloví fanoušci v případě, že budou sedět, nemusí dodržovat rozestupy a obsadit mohou všechna místa. Jen pro představu stadion fotbalové Slavie v Praze má kapacitu 19 370 sedících diváků.

"Vláda se zamotává do dalších a dalších nesrozumitelných opatření, které následně ruší soudy," myslí si předseda SPD Tomio Okamura.

"Od počátku je jasné, že organizátoři hromadných akcí budou nuceni obcházet pravidla," nechal se slyšet europoslanec Jiří Pospíšil (TOP09).

Podle opozice hygiena není schopná na akcích, kde jsou tisíce lidí, zkontrolovat dostatečné množství, aby provozovateli prokázala, že počty nedodržuje.