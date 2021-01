Vláda s kampaní na očkování otálí, Plzeň rozveze letáky do vesnic

Zatímco stát žádnou velkou kampaň na podporu očkování ještě nespustil, kraje už mezi seniory vakcinaci propagují. Například Plzeňský natiskl informační letáky, které nechá rozvézt na místa, kam chodí senioři nejčastěji. Zejména do obchodů včetně těch vesnických.

Za seniory na Plzeňsku míří letáčky propagující očkování. Krajský úřad chce jejich prostřednictvím od příštího týdne dostat informace týkající se vakcíny a koronaviru k ještě většímu počtu lidí.

"Spočívá to v informování našich občanů prostřednictvím družstevních prodejen. Chceme dostat co nejvíce informací o očkování i do nejmenších vesnic našeho regionu," řekla televizi Nova plzeňská hejtmanka Ilona Mauritzová (ODS).

Letáky mají pomoct především starším lidem a těm, kteří nemají přístup k internetu. Distribuce je jednoduchá. Do prodejen budou rozváženy společně se zbožím.

"V pokladní zóně umístíme ty letáky tak, aby každý zákazník, který prochází, jej viděl, mohl si ho vzít a dostal se k němu pohodlně. Případně budou v místě, kde se upravují nákupy," popsal Lukáš Němčík, mluvčí Svazu českých a moravských spotřebních družstev.

Kraj slibuje, že letáky bude aktualizovat. Zapojit by se mohly i další regiony. "Možnost podpory této informační kampaně očkování jsme nabídli i Asociaci krajů a nyní čekáme na vyjádření. Jsme připraveni se do toho dále zapojit," doplnil Němčík.

S vlastní propagací očkování proti koronaviru začala řada měst po celé republice. Zato vládá s tím otálí. "My mediální kampaň zatím neděláme, protože není vakcína," prohlásil premiér Andrej Babiš (ANO).

Zatím se distribuce letáků v obchodech na Plzeňsku týká zhruba 300 prodejen.