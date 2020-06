Vláda schválila historický deficit rozpočtu, před poslance předstoupí příští týden

V pondělí vláda schválila navýšení rozpočtů ministerstev financí, pro místní rozvoj, životního prostředí a zemědělství o téměř deset miliard korun. Rozpočet ministerstva pro místní rozvoj by mohl vzrůst o zhruba 3,77 miliardy korun.

"Další dvě miliardy korun do rozpočtu 2020 je to, to vás asi nepřekvapí, do boje se suchem," reagoval ministr životního prostředí Richard Brabec.

A ve středu čeká ministry Brabce a Tomana další jednání s ministryní o dalším navýšení rozpočtů jejich ministerstev. Brabec by chtěl vyjednat až pět miliard na boj proti suchu, Toman více než osm a půl miliardy.

"Na zítřejším jednání budeme požadovat navýšení rozpočtu o 1,6 mld. Kč na boj se suchem a 7 mld. Kč na řešení kůrovcové kalamity. Vláda už Ministerstvu zemědělství ČR letos navýšila rozpočet o 4,3 mld. Kč primárně na zvýšení soběstačnosti a pomoc pro zemědělce při řešení následků koronavirové krize. Včera také vláda schválila navýšení rozpočtu Ministerstva zemědělství o 1 mld. Kč na boj se suchem," sdělil ministr zemědělství Miroslav Toman.

O navýšení rozpočtu budou chtít s ministryní financí v následujících týdnech jednat i ministři spravedlnosti, dopravy nebo kultury. "Ministerstvo dopravy o rozpočtu jednat bude, a to především v souvislosti s avizovaným navýšením prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury a dalšími financemi na silnice II. a III. tříd v majetku krajů," vysvětlil mluvčí ministerstva dopravy František Jemelka.

"Budeme rozhodně potřebovat navýšení rozpočtu i v souvislosti s tím, že kultura byla jednou z nejpostiženějších oblastí koronavirovou pandemii. Částky zatím nebudeme říkat. Teď pracujeme na vyčíslení," doplnila mluvčí ministerstva kultury Michaela Lagronová.

Během prázdnin se začne s přípravou rozpočtu na další rok. Ministryně financí už avizovala, že se bude šetřit. Někteří ministři ale tvrdí, že už není kde. "Samozřejmě desítky miliard tam nenajdeme, které budeme potřebovat, ale myslím si ,vždycky prostor pro úsporu provozních výdajů by měl být," sdělila ministryně financí Alena Schillerová.

O rozpočtu na příští rok musí poslanci v prvním čtení hlasovat do konce října.