Vláda schválila náhradní výživné! Rodiče mohou dostat až tři tisíce

Pomoc samoživitelkám i samoživitelům a samozřejmě jejich dětem. To si od nového zákona slibuje ministryně Maláčová. Podle ní je náhradní výživné, dříve označované jako zálohové, nezbytně nutné.



"Když se rozpadne rodina, samoživitelkám a samoživitelům se obrátí život vzhůru nohama. A mnohdy je to boj o přežití. Zvlášť, když ten, co odešel, neplatí svým potomkům výživné, a ten, co se stará, nemá na svého ex žádné páky," uvedla Maláčová.



Na náhradní výživné by měli nárok samoživitelky a samoživitelé, kteří podali návrh na exekuci kvůli dlužnému výživnému. Úřad práce jim poskytne potřebné formuláře a informace, následně vše situaci posoudí a rozhodne nejpozději do 30 dní.

"Rodič následně každé čtyři měsíce dokládá neplnění vyživovací povinnosti. Samoživitel či samoživitelka můžou náhradní výživné pobírat až 24 měsíců. Vyplacená částka je potom vymáhána státem skrze krajské úřady práce, které se připojí do již běžícího exekučního řízení s dlužníkem," uvedlo ministerstvo. Náhradní výživné bude zastropované na třech tisících.

