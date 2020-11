Vláda se hádá o přídavky na děti. Dosáhnout na ně má mnohem víc rodin!

Koalice se nemůže shodnout na zvýšení přídavků na děti, které navrhuje ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD). Ta navrhuje, aby se od příštího roku přídavky zvedly asi o čtvrtinu a místo současných 240 tisíc dětí by je pobírali rodiče téměř 590 tisíc dětí.

Mají to být i rodiny se středním příjmem a ty, na které dopadla vládní omezení. Jenže ministerstvo financí vedené Alenou Schillerovou (za ANO) nechce rozšiřovat okruh těch, kdo na přídavky mají nárok.

Zvýšení přídavků na děti by podle odborářů mohlo pomoci domácnostem s nižšími příjmy. "Ministryně Maláčová to chtěla zvednout více, protože rodiny s dětmi jsou finančně bity. Investice do dětí má význam," má jasno odborář Vít Samek.

Zatím panuje mezi ministerstvy financí a práce a jejich šéfkami shoda na tom, že přídavky na děti vzrostou o 26 procent. "Zvýšení o 26 procent by znamenalo zvýšení výdajů státního rozpočtu asi o 400 milionů. Cílí na nízkopříjmové domácnosti, které mají třeba nepravidelné příjmy nebo dohody o provedení práce, které jim během krize vypadly," říká ekonom Filip Pertold.

Ministryně Maláčová ale chce přilepšit i rodinám se středním příjmem. Počet dětí, na které by rodiče brali dávku, by se zvýšil víc než dvojnásobně. U šéfky státní kasy ale narazila.

"Mrzí mě, že se pořád nemůžeme posunout v podpoře rodin. Další kolo debat o přídavku na dítě nás čeká ve čtvrtek na koaliční radě," napsala Maláčová na twitteru. "Já jsem podpořila valorizaci té částky o 26 procent," dodala Schillerová.

Přídavky nyní dostávají domácnosti s příjmem do 2,7násobku životního minima. Od nového roku by si tak rodiny přilepšily v rámci stokorun. Rodiny, v nichž aspoň jeden z rodičů pracuje, podniká, je na rodičovské, nemocenské, ošetřovném či v důchodu, si přilepší o minimálně 300 korun.

Novela hranici příjmu pro nárok na dávku zvedá z 2,7násobku životního minima buď na 3,4násobek, nebo na 3,6násobek. Znamenalo by to, že by peníze od státu dostávalo o 250 tisíc, nebo o 350 tisíc dětí víc.

Maláčová chce, aby novela platila už od ledna. Ministerstvo práce navrhuje, aby ji Sněmovna schvalovala hned při prvním projednávání.

Musíme pracující rodiny s dětmi motivovat, říká ministryně Maláčová. Na video se podívejte ZDE: