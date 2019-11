Vláda se nechystá podpořit systém záloh na PET lahve, bránit mu nebude

I když se vláda nechystá podpořit zavedení zálohového systému na PET lahve, bránit tomu v novém zákonu prý nebude. Odborníci ovšem tvrdí, že finanční motivace by zálohování a také životnímu prostředí pomohla. Takhle prý plasty končí spíš na skládkách nebo ve spalovnách a recyklátu na lahve je pak málo.

V třídění odpadu patří Česko mezi nejlepší v Evropě. To ale podle odborníků nestačí. Oproti našim sousedům zaostáváme v recyklaci PET lahví. "Snažíme se materiál udržet co nejdelší dobu, mělo by být snahou z lahví vyrobit ty stejné," sdělila ředitelka Institutu cirkulární ekonomiky Soňa Jonášová.

Jenže recyklované PET lahve není v Česku z čeho vyrábět.

Granulát, ze kterého se plast vyrábí, se musí dovážet. To výrobcům zvyšuje náklady. Největší množství recyklátu z PET lahví se v Česku zatím převážně využívá na výrobu textilu nebo v automobilovém průmyslu.

Zálohovat PET lahve by situaci podle odborníků zlepšilo. Volají po tom i sami výrobci. "Nyní je udržitelné mít 70 procent recyklátu a pak tam přidáte 30 procent a je to udržitelné. Recyklát se může pořád obnovovat," vysvětlila mluvčí výrobce PET lahví Andrea Brožová.

Podobně mluví i ekonomové. "Je to zanedbatelný náklad navíc, ale lidé by byli více motivování vracet PET lahve, takže by se ty PET lahve nepovalovaly v přírodě," uvedl ekonom Lukáš Kovanda.

Stát ale tvrdí, že dobrovolné zálohování plastových obalů zákon umožňuje, nehodlá tak nic měnit. "Zálohový systém by také pravděpodobně zdražil poplatek občanům za odpady, protože by snížil příjem obcí z obsahu žlutých kontejnerů," sdělila mluvčí Ministerstva životního prostředí ČR Petra Roubíčková.

Zálohování PET lahví přitom funguje v 10 státech Evropy.