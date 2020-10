Vláda se neshodla na variantě konce superhrubé mzdy, důchody porostou pomaleji

Ani po pondělní tiskové konferenci po jednání vlády ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) neprozradila, jakou variantu zdanění příjmu vláda podporuje po zrušení superhrubé mzdy.



"Že se superhrubá mzda zruší, o tom není pochyb, to je beze sporu. Jedna alternativa je ta, ke které jsme se zavázali v programovém prohlášení vlády, tedy 19 a 23 procent a 2/3 zaplaceného sociální pojištění jako kompenzace pro OSVČ. To je něco, co je nepřestupitelné, k tomu jsme se všichni zavázali. Druhá alternativa je 15 a 23 procent. Dohodli jsme se, že tento týden to musíme definitivně dořešit," prohlásila Schillerová.



Důchody příští rok průměrně porostou o 839 korun, vládní kasu to má přijít celkem na 29,5 miliardy korun. Důchody se tak dostanou na průměrně více než 15 tisíc korun měsíčně. Letos rostly průměrně o 900 korun. Vláda počítá se schodkem rozpočtu na příští rok ve výši 320 miliard korun.

