Vláda se sejde kvůli krizovému štábu. Dojde i na nouzový stav?

"Od 10 hodin se sejde vláda Andreje Babiše (ANO), aby se vzhledem k aktuálnímu vývoji pandemie koronaviru zabývala obnovením činnosti Ústředního krizového štábu. Od 14 hodin se pak bude konat řádná schůze vlády," informoval Úřad vlády už v pátek.

Kvůli zhoršené epidemiologické situaci budou dopoledne i odpoledne ministři jednat jen na dálku, prostřednictvím videokonference. Úřad také avizoval, že i když je tisková konference plánovaná až na 16. hodinu, výsledek jednání o znovuzřízení Ústředního krizového štábu by se měla veřejnost dozvědět dříve.

Že ÚKŠ pod vedením ministra vnitra Jana Hamáčka (ČSSD) začne opět fungovat, oznámil premiér Babiš v pátek. Předtím to dlouho odmítal. "Zlomilo" ho prý naléhání hejtmanů, kteří si stěžovali, že vázne komunikace mezi státem a kraji. Právě ÚKŠ by měl tento problém odstranit.

Kabinet by ovšem mohl kvůli rychle se zhoršující epidemiologické situaci také řešit možnost opětovného vyhlášení nouzového stavu. "Nedá se to vyloučit, samozřejmě je to otázka na ministra zdravotnictví. Já myslím, že v pondělí se to dozvíme," nechal se předseda vlády slyšet na konci minulého pracovního týdne.

Takto premiér v pátek mluvil o možnosti vyhlášení nouzového stavu:

Předseda ODS Petr Fiala následně v Televizních novinách vzkázal, že jeho strana nouzový stav nepodpoří, pro jeho vyhlašování prý nevidí jediný důvod.

Poslechněte si, jak Fiala vládu zkritizoval:

Kromě krizového štábu a případně nouzového stavu má vláda také debatovat o novelách několika zákonů. "Například zákona o azylu, zákona o ochraně hospodářské soutěže či zákona o ochraně veřejného zdraví. Má (vláda) stanovit výši všeobecného vyměřovacího základu za rok 2019 a souvisejících parametrů, rozhodnout o výdajích státního rozpočtu na výzkum, experimentální vývoj a inovace na rok 2021 či schválit nařízení o maximální částce příspěvku na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením na chráněném trhu práce," píše se v oficiální pozvánce na pondělní schůzi kabinetu.