Vláda se shodla na zvýšení důchodů. Spočítejte si, kolik nově dostanete

Vládní koalice se ve středu večer dohodla na tom, že důchody příští rok porostou víc, než musí. Důchodci tak dostanou navíc 300 korun nad zákonnou valorizaci. Dohodu potvrdily ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) a ministryně práce Jana Maláčová (ČSSD).

"Životní úroveň seniorů je jasná priorita této vlády a nejinak tomu bude v roce 2022. Dosáhli jsme koaliční dohody, že se od ledna důchody zvýší o 300 korun měsíčně nad rámec zákonné valorizace. A to pevnou částkou, abychom více pomohli lidem s nižšími důchody. Mám radost," oznámila Schillerová.

"Pomůže to hlavně nízkopříjmovým a osamělým důchodcům. A kde na to vezmeme? Dotáhneme digitální daň," doplnila ji Maláčová.

Částka 300 korun se tedy přičte k zákonné valorizaci, která by podle odhadu ministerstva financí měla v příštím roce činit 2,9 %. Při průměrném důchodu 15 351 korun valorizace činí necelých 450 korun. Průměrný důchodce si tak v příštím roce polepší o 750 korun.

Reálně více než milion seniorů na průměrný důchod nedosáhne a bere méně než 15 tisíc korun. Podle údajů České správy sociálního zabezpečení z konce roku 2020 žilo přes 120 tisíc seniorů s částkou nižší než 10 tisíc korun.

Při důchodu 10 tisíc korun by došlo k navýšení o 590 korun (290 zákonná valorizace plus 300 Kč). Důchodce, který měsíčně dostává 20 tisíc korun, by si polepšil o 880 korun.

Propast mezi chudšími a bohatšími seniory každoroční valorizace jenom prohlubuje. Čím vyšší důchod, tím vyšší růst při valorizaci. I z toho důvodu se koaliční rada dohodla na pevné částce, kterou dostanou navíc všichni důchodci bez rozdílu.

V letošním roce se zvyšovala základní výměra důchodu o 60 korun a procentní o 7,1 %. Základní výměra je pevně daná část důchodu, která je stejná pro všechny důchodce. Procentní se odvíjí od pojištění. Čím vyšší příjmy a více odpracovaných let, tím vyšší je procentní výměra důchodu.