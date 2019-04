Vláda si vyhodila z kopýtka. Slaví výročí vstupu do Evropské unie

Česká republika slaví patnáct let od vstupu do Evropské unie. Zastoupení Evropské komise a Úřad vlády pořádají proto slavnostní večer v pražském Centru DOX. Nechyběl tam ani premiér Andrej Babiš.

Do pražského Centra současného umění DOX dorazil premiér Andrej Babiš nebo eurokomisařka Věra Jourová. Úřad vlády a Zastoupení Evropské komise zde pořádají slavnostní akci na oslavu patnácti let od vstupu do EU.

Program začal krátce před půl osmou. Hosty nejprve čekal slavnostní přípitek, poté se všichni přesunuli do sálu. Tam po slavnostním zahájení za doprovodu hymny Evropské unie přednesli projevy Andrej Babiš, eurokomisařka Jourová nebo také ministr zahraniční Tomáš Petříček.

Česká republika vstoupila do Evropské unie 1. května roku 2004 společně s dalšími devíti státy - například se Slovenskem, Estonskem nebo Kyprem. Šlo o páté rozšíření unie, které bylo zatím největší v historii.