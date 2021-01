"Vláda si vzala za rukojmí babičku a dědečka." Chcípl Pes chce otevřít Česko

Vláda si prý podle iniciativy Chcípl Pes neustále bere určité skupiny obyvatel jako obětní beránky a přitom bojuje jen za svoji vlastní záchranu a občané jsou zcela na samém pokraji jejího zájmu.

"Na jaře 2020 uzavřené podniky a živnostníci žili v naději, že jim stát bude kompenzovat alespoň náklady. Na podzim došlo k rozčarovaní a pocitu beznaděje. V lednu 2021 pomocí médií byla tato skupina dokonce obviněna, že dostává více než by vydělala," řekl Jiří Janeček, jeden ze zástupců iniciativy a majitel pivovar na Příbramsku.

"V pátek ráno si vzali jako rukojmí moji babičku (87) a dědečka (91). Tohle této vládě nikdy nezapomenu a už říkám dost! Celý měsíc slibují očkování, straší lidi a když tito lidé 80+ se ráno pomocí dětí, vnoučat a pravnoučat snaží přihlásit do této aplikace tak zjistí, že to prostě nefunguje, jako vše co přichází z této vlády. Tito mediálně vystrašení lidé pak propadnou totální beznaději. Vláda si dělá jen PR a neřeší reálné potřeby obyvatel této země," dodal Janeček.

V nemocnicích prý nechybí lůžka, ale lidé, kteří tam chyběli už před epidemií. "Vyhoďte pár úředníků a dejte lékařům v této krizi evropské platy," vyzval vládu Janeček. Podle zástupců iniciativy je jediná šance na záchranu ČR otevřít ekonomiku a opravdu chránit ty, co to chtějí a hlavně to potřebují. Nehodlají tedy respektovat vládní opatření, která podle nich nefungují a naopak přispívají k daleko vražednější pandemii chudoby, nezaměstnanosti, krachujících firem a nevzdělanosti.

Iniciativa vyhlásila otevření Česka na demonstraci minulý týden. Vystoupil na ní například zpěvák Daniel Landa a bývalý prezident Václav Klaus. "Přišel jsem hlavně proto, abych vyjádřil svou bezvýhradnou podporu organizátorům i účastníkům této akce," řekl Klaus s tím, že je třeba říci, že už toho bylo dost.