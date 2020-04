Babiš si vzpomněl na bohoslužby. Nejdřív do 15 lidí, poté neomezeně

Babiš prý o tom, kdy by se mohly kostely a fary otevřít pro věřící, jednal s kardinálem Dominikem Dukou a náměstkem ministra zdravotnictví, epidemiologem Romanem Prymulou, který vede tým Covid-19 a spolu s dalšími odborníky navrhuje zpřísnění nebo naopak zmírnění opatření.

"Výsledek té debaty s panem Prymulou (...) je, že bychom od 27. dubna bohoslužby povolili do 15 osob, od 11. května do 30, 25. května do 50 a od 8. června by byly bohoslužby bez omezení počtu osob za jasně definovaných pravidel," prohlásil Babiš ve vysílání Radia Z.

Premiér také upozornil na to, že návrh ještě neprojednal s dalšími členy vlády ani s Ústředním krizovým štábem. Je tedy možné, že se bude ještě měnit. V původním harmonogramu rozvolňování vládních opatření bohoslužby úplně chyběly.

Ministři budou formou videokonference jednat v pátek odpoledne, není ale jasné, zda bude na programu i opatření týkající se mší. Výsledky jednání přednesou na tiskové konferenci, kterou budeme vysílat v přímém přenosu v tomto článku na TN.cz.