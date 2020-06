Vláda ukázala semafor, cestovky hlásí nápor. Dovolené budou s omezeními

Poté, co vláda zveřejnila přehled bezpečných zemí pro cestování (takzvaný semafor), zaplavily cestovní kanceláře dotazy klientů na letní zájezdy.

Cestovky proto připravují nové nabídky na nejbližší týdny a měsíce - v rámci nich klienti obdrží přesné informace o tom, jaká omezení je v té které zemi během pobytu čekají. Nejvíce zákazníci pocítí změny ve stravování.

Stravování, hotelové služby a kapacity lehátek. Lidé se už od pondělka vidí na plážích u moře. "Nám se dnes strhla hotová lavina poptávek, momentálně evidujeme nárůst 80 procent a celá polovina jsou poptávky na Řecko," říká mluvčí Invie Andrea Řezníčková.

Právě do Řecka, Chorvatska a Bulharska každoročně míří nejvíce zájezdů. Proto budou jako první zařazené do nových katalogů. A postupně cestovky přidají další destinace. Třeba Madeiru nebo Kanárské ostrovy. V polovině léta by se mohly podle kanceláří otevřít Egypt, Turecko a Tunisko.

Cestování i pobyt v hotelu ale bude doprovázet řada změn. Ta, kterou lidé podle cestovních kanceláří nejvíce pocítí, bude v oblasti stravování. "Odpadnou ty klasické švédské stoly, kde si člověk sám nabírá, spíše bude jídlo servírované," myslí si mluvčí CK Fischer Jan Bezděk.

Podle mluvčího Exim Tours Petra Kostky také hotely můžou připravit časový rozvrh tak, aby se klienti nepotkali u večeře najednou.

Z nové nabídky zájezdů se klienti také dozvědí, že určitým způsobem budou omezené i animační programy a sportovní aktivity - třeba v Řecku by měly být zavřené vnitřní bazény. Plavčíci budou dohlížet na dodržování rozestupů mezi lehátky.

V Turecku budou dokonce nad hotelovým areálem létat drony a měřit teplotu. Některé hotely také nechají pár pokojů volných pro případnou karanténu nakažených.