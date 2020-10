Vláda zaspala, s omezením jsme ale smíření, ozývá se od obyvatel Česka

Pobyt v přírodě je podle dotazovaných jedna z možností, jak si zachovat čistou hlavu. Ze zavřených obchodů ale nadšení nejsou. "Zase budeme doma. Samozřejmě. Nechce se nám, no ale musíme se tomu podřídit,“ uvedla prodavačka z Karlových Varů.

Nová opatření už veřejnost moc nepřekvapují. "Mladí lidi, budiž,mají zdravý organismus, těch se to třeba netýká. Ale mně je 66 roků. Mám vysoký krevní tlak, mohl bych dopadnout špatně,“ vysvětlil muž z Brna.

V průběhy ankety mírně převažovali lidé, kteří se hodně zlobí na vládu, jmenovitě na premiéra Babiše. S omezením pohybu venku se ale lidé začínají smiřovat.

"Je potřeba tomu nějak zabránit. Šíří se to rychle. Ten vývoj toho viru je šílený. Když se proto něco neudělá, tak se to nezastaví. To zdravotnictví opravdu kolabuje. Ale na druhou stranu jsem naštvaná, protože chci normálně žít,“ řekla mladá studentka.

Co si o opatřeních myslí opoziční politici, se podívejte v reportáži: