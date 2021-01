Vláda zpřísnila, může ale přitvrdit i víc. Tohle by ještě mohla zakázat!

Vláda nevylučuje další zpřísnění. Jednou z možností je výrazné omezení cestování mezi regiony. "Ve chvíli, kdy by k tomu byl nějaký zásadní důvod, pak je na pořadu dne diskuze o nějakém omezení na základě regionu. Třeba omezení pohybu pouze na kraj, ve kterém bydlíte," připustil ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO).

Takové opatření by podle některých odborníků bylo problematické. "Toto opatření je opravdu drastické a je třeba si uvědomit, že bude v případě schválení vyžadovat řadu výjimek - minimálně kvůli práci," upozorňuje virolog Jiří Černý.

"Nedávat tam výjimky, protože pak jsou ta opatření vnímána jako nelegitimní," varuje naopak sociolog Daniel Prokop. Lidé oslovení štábem TV Nova se domnívají, že další restriktivní opatření vše jen zhorší a lidé budou stejně přejíždět.

A na stole je podle vlády i možnost omezení vzdálenosti, na kterou se může člověk vzdálit od bydliště. Pro přijetí opatření by přitom ani nemuselo být podmínkou další zhoršování situace.

"Ono bude stačit, když ta situace bude stagnovat. My se potřebujeme dostat na čísla výrazně nižší. Zatím se nediskutovalo, jestli by to bylo 15, 20 nebo 25 kilometrů. Nejde o nějaké omezení pohybu ve městě," vysvětlil epidemiolog a poradce premiéra Roman Prymula.

Podle vlády by šlo zejména o omezení výletů do zimních středisek. Na příjezdových cestách k nim by hlídala policie a řidiči by se jí prokazovali buď pracovní, nebo nájemní smlouvou. Odborníci si ale myslí, že cestování po Česku není největším kamenem úrazu a šíření viru je už teď mimo kontrolu.

