Vláda zvažuje další opatření. Ministr Vojtěch nevylučuje uzavření škol

Už příští týden by kvůli rostoucímu počtu nakažených mohla přijít na řadu další opatření. Ještě víc se nejspíš zpřísní pravidla pro hromadné akce. "Jsou připravena omezení, ale může se stát, že ty akce budou úplně zakázány. Je to nejčastější riziko," prohlásil Prymula.

Podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO) by se například sportovní utkání mohla konat před prázdnými tribunami. "Toto je opatření, které je ve hře. Případně by to platilo i pro další hromadné akce pro lidi, kteří stojí, křičí, zpívají. To jsou ta nejrizikovější místa," vysvětluje. "My v těch opatřeních budeme muset virus předběhnout, aby se nešířil. Některá opatření by byla preventivní," doplnil ho Prymula.

Plošné uzavření škol by ale podle hlavní hygieničky Jarmily Rážové nemělo přijít na řadu dřív, než budou omezeny právě hromadné akce. "Nemohu takové opatření vyloučit, ale nemyslím si, že by mělo být první, které bychom měli zavádět. Víte, že jsme dali povinnost roušek ve třídách. I od toho si slibujeme, že by mohlo dojít ke snížení počtu nakažených," uvedl Vojtěch.

Vláda by měla v pondělí aktivovat Ústřední krizový štáb a projednat také možnost zavedení nouzového stavu. Podle Prymuly je na místě. Ministr zdravotnictví, ministr vnitra, ale i šéf opoziční ODS jsou ale zatím proti.

"V dohledné době nevidím důvod pro nouzový stav. Pokud by se situace zhoršila, potom by ta diskuze byla na stole," vyjádřil se ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD). "Já zatím nevidím důvod. Ať dělá ministerstvo, co má, ať se aktivuje krizový štáb," dodal předseda ODS Petr Fiala.

Podle odborníků je kapacita záložních lůžek intenzivní péče v Praze na 15 procentech. Vyčerpána může být už na konci příštího týdne. V takovém případě by mohla být omezena ostatní necovidová péče.