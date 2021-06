V obchoďácích i u bazénů. Vláda chce očkování přiblížit k lidem! ANKETA

Očkování v nákupních centrech, tak by podle ministra zdravotnictví mohla vypadat budoucnost boje proti koronaviru v Česku. Podle opozice je to ale nesmysl a očkovat by se mělo pouze ve zdravotnických zařízeních a u praktiků. Očkovat v obchodních centrech prý dávalo smysl zhruba před půlrokem, když ještě neexistovala velkokapacitní centra. Jenže část jich bude s koncem prázdnin končit a vláda tak hledá náhradu.

Nakoupit si potraviny, vyzkoušet oblečení a o pár metrů dál se nechat naočkovat. To je vize ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO). "Měli bychom se zkrátka více snažit jít s očkováním více za lidmi, sundat nějaké bariéry a možná i očkovat skutečně někde v terénu v nákupních centrech a podobně," prohlásil Vojtěch.

Jenže takové nadšení nesdílí opoziční politici. "Takovou myšlenku bych chápal na začátku očkování, kdy jsme potřebovali rychle očkovat. V současné době to je naprostý nesmysl," myslí si poslanec Bohuslav Svoboda (ODS).

A nesmysl to je prý i co se týče personálu - u očkování totiž musí být přítomni zdravotníci. "Není to možné ani kapacitně, protože už v současné době má Česká republika lékařů nedostatek," říká předseda hnutí SPD Tomio Okamura.

"V obchodních centech jsou supermarkety, mají tam potraviny, mají tam mrazící boxy, no tak místo některých typů zmrzlin by tam byl Pfizer. Ne, o očkování je třeba bavit se seriózně a vážně," upozorňuje místopředseda TOP 09 Vlastimil Válek.

Vláda by podle opozice do očkování měla víc zapojit praktiky. Ti ostatně očkují běžně proti chřipce nebo tetanu. Podle premiéra je ale v současné době důležité přesvědčit k očkování i ty, kteří se ještě rozhodují a na to jsou prý nejlepší místa, která každý z nás denně navštěvuje.

"Když v Izraeli a v Srbsku přestal být zájem, aby lidé chodili do očkovacích center, no tak samozřejmě se ty státy rozhodly přijít blíž k lidem. Izrael úspěšně očkoval na pláži, my pláže nemáme, Srbsko v IKEA," vysvětluje premiér Andrej Babiš (ANO).

"V minulosti jsme nabízeli naše prostory obchodního centra, respektive volné prostory ke zřízení očkovacího centra, nebyl o to zájem," upozorňuje mluvčí obchodního řetězce Václav Koukolíček.

Podle vlády se uvažuje třeba i o zřízení mobilních týmů, které by mohly očkovat třeba u bazénů nebo na kulturních akcích, kde se nebude konzumovat alkohol. Ten se totiž po očkování několik dní nesmí pít.

