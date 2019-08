Tajemné pohoří Tribeč: Lidé se tu ztrácí už 90 let, teď se hledá Vlado

Pohoří Tribeč se nachází ve střední části Slovenska. Jeho největším vrcholem je Veľký Tribeč, který má 829,6 m. n. m. Pohoří je mezi turisty velmi oblíbené, ale někteří se tam bojí vydat. Hlavně místní lidé. Tribeč totiž patří mezi velké záhady. Lidé se v něm už několik desetiletí ztrácejí.

Naposledy v pohoří zmizel dvacetiletý Vladimír Švajlen. Od soboty o sobě nedal vědět a rodina se proto obrátila na policii. Ta v úterý vyhlásila po mladíkovi pátrání. Vyrazila také do terénu, který prohledává. Jenže zatím neúspěšně.

Lidé se obávají, že se stal obětí nadpřirozených sil. Pohoří se totiž přezdívá "Bermudský trojúhelník". Poprvé se v něm ztratil lesník Štefan Samšál (47) v zimě v roce 1929. Šel na pravidelnou kontrolu svého revíru, ale domů se už nevrátil. Záchranná akce trvala skoro tři měsíce. Muže se nikdy nepodařilo najít, informoval slovenský deník Nový čas.

O rok později se na Tribeči ztratila osmnáctiletá Mária Šlajzerová. Šla na návštěvu ke svým příbuzným a cestu si zkrátila přes hory. Jenže k rodině už nedošla. Případ tehdy vyšetřovali i policisté, do pátrání byli zapojení také dobrovolníci. Dívka se nenašla.

V zimě 1939 se na procházku k Čiernému hradu, který se v pohoří nachází, vydal pracovník Baťova závodu Walter Fischer. Opět zmizel beze stopy. Jenže po třech měsících ho objevili v lese u obce Zlaté Moravce, která se nachází pár kilometrů od Tribeče. Fischer byl zakrvácený, v bezvědomí a měl podivné popáleniny na svém těle. I když přežil, z traumatického zážitku se nikdy nevzpamatoval. Později zemřel v Ústavu pro duševně choré v Žilině.

O sedmadvacet let později se v lese na cestě směrem k hřebenu objevilo opuštěné auto. Policie zjistila, že patří manželům Belanovičovým z Bratislavy a už několik dní o nich nikdo neslyšel. Neukázali se ani v práci. Podle portálu union.sk neměli děti a z příbuzných žila jen manželčina sestra a matka. Ve vozidle se nenacházely žádné doklady a v jejich bytě policie nenašla důkazy, že by se chystali utéct. Tehdy se po nich pátralo v celém Československu, ale opět neúspěšně.

Další záhadou bylo také zmizení šestasedmdesátiletého Čecha Antonína Topila v roce 1980. Bydlel v domě blízko pohoří. Jeho zmizení si všimla pošťačka, jelikož Topil několik dní neotevíral dveře. Zavolala proto na policii. Ta zjistila, že je dům zamčený zevnitř, ale nikdo se v něm nenachází. V domě ani nenašli žádné stopy po násilném vniknutí. Seniora policie nenašla a prohlásila ho za mrtvého.

V červenci roku 2012 se do hor vypravil houbař Jaroslav Buránsky (59). I on ale zmizel beze stopy. Policie po něm pátrala i s psovody a dobrovolníky. Bohužel se ho nepodařilo najít a je tak už pět let pohřešovaný.





Teď se v pohoří ztratil Vladimír Švajlen. V době svého zmizení měl na sobě krátké kostkované bílo-černé kraťasy, tmavé tričko s krátkým rukávem a pracovní oranžovo-černé boty. "Pohřešovaný je 190 cm vysoký, váží 90 kilogramů, má modré oči, plnoštíhlou postavu, krátké blond vlasy,“ uvedla Policie Nitranského kraje. Z domova odjel kolem půl osmé večer na dámském horském bílo-růžovém kole.