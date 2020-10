Vládní nařízení drtí hospody. Mohou jich zkrachovat tisíce, tvrdí ekonom

Nově zavedená opatření mohou přivést ke krachu až 15 % gastronomických podniků. Tvrdí to ekonom Lukáš Kovanda. Zavřít by tak mohly tisíce hospod a restaurací. Nouzi o peníze mají zejména podniky v turistických oblastech a také kluby či bary. Například v centru Prahy jich zavřelo už několik.

Podle odborníků jsou stravovací podniky finančně prakticky na dně. Nemají rezervy, které už použily, aby přežily první vlnu epidemie. Zejména v turistických oblastech pociťují obrovský odliv zákazníků a uzavření, které v pondělí vyhlásila vláda, se může podle ekonoma Lukáše Kovandy protáhnout mnohem dál než do začátku listopadu.

Skončit tak můžou tisíce hospod a restaurací. To, zda konkrétní podnik situaci ustojí, závisí podle Kovandy také na lokalitě, kde se nachází. "Ty, které jsou zaměřené na turistický ruch, čekají problémy i v příštím roce," vyjádřil se pro TN.cz s tím, že rok 2020 je z hlediska tržeb pro podniky odepsaný.

Vládní opatření už dříve dohnala k uzavření řadu podniků. Jen v Praze jich do doby, kdy se opatření znovu přiblíží normálu, zavřelo několik. Skončil například taneční a noční klub Karlovy Lázně. Zavřeli také majitelé restaurace na pražském Malém náměstí.

"Rozhodli jsme se na několik měsíců zavřít. I při placení nájmu to je levnější než s obrovskou ztrátou provozovat restauraci. Nejsme si jistí, jak dlouho bude trvat současné omezení, ale k dočasnému uzavření nás vede i plánovaná likvidace zahrádek ze strany magistrátu," vyjádřila se Dana Křivánková, která podnik vede spolu s manželem.

Řešení pro restaurace je v podstatě dvojí – výdej jídla přes okénko, nebo on-line objednávkové služby. Ani prodej jídla s sebou však nespasí podniky v turistických oblastech, které byly závislé na zahraničních hostech.

"Mohou s majitelem objektu vyjednat restrukturalizaci splátkového kalendáře, vytvářet tlak na vládu, ale nejde čekat oživení ani v příštím roce a vláda, respektive daňový poplatník, nemá a nejspíš ani nechce dát další peníze na udržování restauračních podniků, které nemají šanci přežít," tvrdí Kovanda.

Než se turistický ruch znovu obnoví, může to podle ekonoma trvat i pět let. Problémy s nedostatkem zahraničních turistů očekává i v roce 2022. S případnými kompenzacemi pro restaurace a hospody by podle Kovandy měla být vláda opatrná.

"Na jaře to byla zcela bezprecedentní situace, která se zdála, že může být jednorázová, ale nyní hrozí, že dokud se nenajde vakcína nebo se nepodaří vymýtit nákazu, tak těch vln může být více – může být třetí vlna, čtvrtá vlna a už nejsou peníze, aby se při každé uzavírce hospody plošně zachraňovaly," vyjádřil se ekonom.

Pokud by aktuální uzavření trvalo skutečně do začátku listopadu mohla by podle Kovandy vláda například zvažovat odpuštění či pozdržení plateb daní, sociálního a zdravotního a DPH pro provozovatele a OSVČ. Ti by pak podle toho, jak dokázali v krizi fungovat, daně buď plně, nebo částečně doplatili, případně by jim byly odpuštěny.