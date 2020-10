Vládní nařízení vyvolávají zmatky. Podívejte se, kam od pondělí nesmíte

Lidé mohli v neděli naposledy vyrazit třeba na pouťové atrakce v Českých Budějovicích. "My sami nevíme, na čem jsme. Nevím, jestli do toho my spadáme, nebo ne. Ale zítra budeme volat na hygienickou stanici. Ale asi na 90 procent budeme skládat a zazimujeme to," řekl v neděli provozovatel pouťových atrakcí Tomáš Holý.



Podobně se v rychle měnících vládních nařízeních nevyznají ani další lidé. "Lidé stále volají, jestli se mohou přijít podívat před uzavřením. Ptají se, jestli to platí, jestli je to opravdu od pondělí zavřené," shrnula pokladní muzea v Českých Budějovicích Pavla Křížová.



Podle nařízení vlády se od pondělí nesmějí konat žádné kulturní, sportovní a společenské akce. Zavřou se i muzea, divadla, kina či herny.



"To omezení bude trvat 14 dnů. Ve vnitřních prostorech mohou probíhat pouze aktivity, které jsou v počtu deseti osob," vyložil ministr zdravotnictví (za ANO) Roman Prymula.



Omezení se dotkne také svateb a pohřbů, kde bude maximální počet lidí 30. Restaurace musejí nadále zavírat v osm večer, zakázaná je živá hudba. Na venkovních sportovištích bude moct být v jednu chvíli maximálně 20 osob. Vnitřní zůstávají zavřená. "Bude možné si zahrát fotbal, bude možné hrát tenis v tom zevním prostředí, ale ve vnitřním prostředí nebude nic," upřesnil Prymula.



Řada omezení čeká také školy. Třídy na druhých stupních základních škol budou rozděleny na dvě poloviny a žáci se budou střídat po týdnu. Na středních, vysokých a základních uměleckých školách bude distanční výuka. Výjimka platí pro praktickou výuku i pro vysokoškoláky na lékařských oborech.



Od pondělí dochází také ke změně úředních hodin. Otevřeno bude pro veřejnost pouze dva dny v týdnu po dobu maximálně pěti hodin.

Bohoslužby budou bez zpěvu a nanejvýš s přítomností 10 lidí: