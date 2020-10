Vládní opatření jsou měkká, myslí si čtenáři TN.cz. V jejich účinnost nevěří

Po čtvrtečním oznámení omezení pro Českou republiku ve spojitosti s šířením koronaviru rozjela redakce TN.cz ve článcích ankety ohledně názorů čtenářů na oznámená pravidla. Na základě údajů z pátečních 9:50 hodin vám přinášíme průběžné výsledky. V anketách je stále možné hlasovat, najdete je v tomto a v tomto článku na TN.cz.



Nejvíce čtenářů se vyjádřilo, že opatření měla být tvrdší, pro hlasovalo 1681. Druhá největší skupina, 906 hlasů, má naopak za to, že se omezení vůbec neměla zavádět. Umírněnějších podporovatelů opatření je asi deset procent. S opatřeními v současné podobě souhlasí 177 čtenářů, že by mohla být mírnější si myslí 127 hlasujících. Ankety se zúčastnilo 2891 lidí.



Od toho se následovně odvíjí i hlasování k další otázce, tedy jestli budou omezení efektivní. Polovina čtenářů má za to, že určitě ne. Spolu s odpovědí, že opatření spíše nepomohou, jsou to skoro dvě třetiny. O naprosté funkčnosti opatření není přesvědčena ani desetina respondentů, že představená pravidla pomohou si celkově myslí jen o trochu více než třetina. V anketě hlasovalo celkem 1497 lidí.



Nápad na celoplošné testování na koronavirus také nenachází příliš velkou podporu. Nesouhlasí více než 80 procent hlasujících. Své odpovědi poskytlo 998 lidí.



Podle expertů, které oslovila redakce Tn.cz, není celoplošné testování příliš reálné. PCR testování vůbec nepřichází v úvahu, to vyloučil i Prymula, problémové by však bylo i zjišťování pomocí antigenních testů.



"S nimi by se to dalo provést v menším časovém horizontu. Pořád ale mluvíme o několika desítkách dní. Myslím si, že za 14 dní se to nedá stihnout. Rychlotestů je ale nedostatek po celém světě, nikdo jich nemá tolik, aby mohl otestovat celý národ," domnívá se molekulární virolog Ivan Hirsch.



Antigenní testy ale nejsou tak přesné jako PCR testy. Mají nižší citlivost, proto jsou schopné zachytit asi jen 80 procent nakažených oproti PCR testům. Více k tématu si přečtěte v tomto článku na TN.cz.



