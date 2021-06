Vládní zahrada se více otevře lidem! Pořádat se tu mají i kulturní akce

Strakova akademie, sídlo Úřadu vlády ČR, dostane novou zahradu. Rekonstrukce areálu vyjde na zhruba 80 milionů korun a potrvá rok. Budou se tu konat reprezentativní akce vlády, ale sloužit by zahrada měla i veřejnosti.

Místo starých keřů květinové záhony, místo asfaltu zase žulové kostky. "Trávník bude členěný tisovými plůtky, budou tam záhony a objeví se tam novobarokní partery," vysvětlil architekt Přemysl Krejčiřík. "Plán je udělat krásnou zahradu a tu zpřístupnit veřejnosti," dodal premiér Andrej Babiš (ANO).

Renovaci ve středu odstartoval krátký ceremoniál. Slavnostní hosty i výzdobu ale už brzy vystřídá těžká technika. Nejpozději v pondělí by měly začít stavební práce.

Některé kanceláře, mezi nimi i premiérova, se kvůli hluku přesunou do Hrzánského paláce. Ruch totiž bude odpovídat rozsahu práce. "Je to největší rekonstrukce po 125 letech, na tu zahradu nikdo nesáhl," sdělila vedoucí Úřadu vlády ČR Tünde Bartha.

Právě původnímu vzhledu ji má renovace co nejvíce přiblížit. "Ta zahrada by měla mít chrakter reprezentativní z konce 19. století, kdy vznikla," oznámila mluvčí vlády Jana Adamcová.

Strakova akademie nejprve sloužila jako studentská kolej. Venkovní prostory lidé využívali k odpočinku a sportování. Během první světové války koleje vystřídala dočasná nemocnice. Potom už areál až na krátké přestávky sloužil tehdejším vládám. Samotná budova už má renovaci za sebou - trvala tři roky a skončila loni. Navazující úprava zahrady má roční zpoždění kvůli dlouhým přípravám.

Po rekonstrukci by se měla veřejnost dostat do zahrady daleko častěji než nyní. Teď jsou jí prostory v podstatě pořád uzavřeny. Kromě reprezentativních účelů se bude areál využívat třeba na pořádání kulturních akcí. Hotovo by mělo být příští rok v červnu.