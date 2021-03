Vládo, pusť nás do školy! Distanční výuka vadí dětem, učitelům i rodičům

Na znovuotevření škol se těší rodiče, děti i učitelé. Podle kantorů jsou děti po roce doma roztěkané a často se nevěnují distanční výuce naplno. Také se podle nich s dětmi hůře spolupracuje. A to potvrzují i rodiče. Děti si zase stěžují, že nejsou se svými vrstevníky.

Po téměř roce domácího vzdělávání se otevření škol a školek nemůžou dočkat nejen rodiče a učitelé, ale dokonce i školáci. "Kamarádi mi chybí, ráda bych šla do školy kvůli tomu kolektivu. To učení mi nechybí," prohlásila školačka Iveta Roubíková.



"Já bych chtěl do školy, protože mi chybí kamarádi, chybí mi paní učitelka, jsem doma moc dlouho, moc mi chybí škola. Chybí mi škola, protože tam je větší sranda. Tohle je takové domácí vězení od vlády. Vládo, jestli si na tohle koukáš, pusťte nás do školy!" vyzval vládní představitele čtvrťák Daniel Longauer.



"Některé děti, které byly rok doma, budou naprosto v pohodě, jiné děti to určitě vyvedlo z míry," zhodnotil psycholog Václav Mertin. "Ten kontakt tam chybí, jak učitelů a žáků, tak mezi sebou, a to je asi to nejdůležitější," mínila učitelka Markéta Pacltová.



Podle učitelů jsou děti po roce doma méně pozorné a výuce se nevěnují naplno. Prvotní nadšení z online výuky prý už opadlo. "Většinou si dělají něco jiného, než mají. Hrají tam hry a často se mi stává, že někoho vyvolávám a on nereaguje. Už rezignovali, už je to nebaví. Je to prostě dlouhé," vyložila Pacltová.



Učitelé se ale snaží na distanční výuce hledat i pozitiva, pochvalují si třeba užší spolupráci s rodiči, s nimiž jsou prý díky elektronické komunikaci skoro v denním kontaktu.