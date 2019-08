Vlado zmizel v tajemném pohoří! Je to kvůli nešťastné lásce, tvrdí rodiče

Od soboty nešťastní rodiče doufají, že se jejich dvacetiletý syn Vladimír Švajlen najde. Zmizel ve slovenském pohoří Tribeč. Podle všeho se zamiloval do své spolužačky. Ta ho ale odmítla a on se z toho nejspíš nevzpamatoval. Ztratil se však na místě, odkud se už několik lidí nikdy nevrátilo. Tribeči se přezdívá Bermudský trojúhelník.

Dvacetiletý Vladimír Švajlen odešel ze svého domu v sobotu 17. srpna a od té doby se po něm slehla zem. Rodiče se proto obrátili na policii, která pátrá v celém pohoří Tribeč. Tam totiž mladík zmizel. Do hledání jsou zapojeni i záchranáři s drony a termovizí.

Před svým zmizením mladík rodičům řekl, že si zajde jen do místní hospody. Poté měl také kontaktovat svou bývalou spolužačku. Do ní byl prý zamilovaný. "Šel si koupit cigarety, dal si kofolu a od té doby ho nikdo neviděl," řekli deníku Nový čas vystrašení rodiče.

Dodali také, že četli zprávy, které si Vladimír psal se svou spolužačkou Veronikou. Podle nich to ale bylo spíše platonické. "Z její strany je jasné, že o nic nešlo, ale on to měl v hlavě asi jinak. Nikdy nic takového neudělal, velmi se bojíme," dodali rodiče.

O tom, že se Vladimír nachází v pohoří, informovala rodinu spolužačka. "On té holce řekl do telefonu, kde je, ale ona si nemůže vzpomenout. Víme jen to, že byl pravděpodobně v lese. Nemůžeme však najít místo, odkud začít pátrát, proto je to komplikované," vysvětlil jeden ze záchranářů.

Hledání probíhá i v nočních hodinách. "V noci jsem propátral s pomocí termovize celý kopec. Byli tam dva náznaky, ale byla to jen nějaká lesní zvěř. To je všechno, co tam bylo. Mobil neumíme lokalizovat, jelikož je od neděle od 13:00 vypnutý," dodal muž.

Pohoří Tribeč je mezi Slováky velmi známé. Od roku 1929 se v něm ztratilo několik lidí, které už jejich rodiny nikdy neviděly. Místu se přezdívá také Bermudský trojúhelník. Zatím se nikomu nepodařilo vysvětlit, co se v Tribeči přesně děje.

Vladimír Švajlen měl na sobě v době zmizení kostkované bílo-černé kraťasy, pracovní obuv oranžovo-černé barvy a tmavé tričko s krátkým rukávem. "Pohřešovaný je 190 cm vysoký, váží 90 kilogramů, má modré oči, plnoštíhlou postavu, krátké blond vlasy," napsala policie Nitranského kraje na svém facebooku. Z domova mladík odjel na dámském horském kole bílo-růžové barvy.