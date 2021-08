Vlajkonoši české paralympijské výpravy budou Eva Datinská s Arnoštem Petráčkem.

Podobně jako většina výprav bude mít i Česká republika prvně v historii za vlajkonoše muže a ženu. Umožnilo to doporučení Mezinárodního olympijského výboru a Mezinárodního paralympijského výboru podporující genderovou vyváženost. Posledními vlajkonoši v české paralympijské historii byli cyklista Jiří Ježek (Rio 2016) a hokejista Miroslav Hrbek (Pchjongčchang 2018), na které nyní naváže tandem Datinská-Petráček.



„Moc to pro mě znamená a děkuji všem, kteří pro mě hlasovali. Pro mě osobně je to odměna za celoživotní dřinu a práci. Jsem velmi rád, že to budu právě já, kdo ponese v úterý českou vlajku. Budu hrdě reprezentovat celou naši krásnou republiku,“ přiblížil své pocity plavec Arnošt Petráček, který se představí na své čtvrté paralympiádě. Na té poslední – před pěti lety v brazilském Riu – dokázal vybojovat zlato na znakové padesátce.



Pošesté bude v rámci letních paralympijských her startovat atletka Eva Datinská. Dokáže navázat nebo snad dokonce vylepšit svoji sbírku cenných kovů? Dosavadní bilance zástupkyně České federace spastic handicap zní čtyři bronzové medaile ve vrhu koulí.



„Jsem upřímně moc a moc ráda, že jsem se stala vlajkonoškou české výpravy a je to pro mě čest,“ zmínila ještě mírně zaskočená Datinská, která zrovna přijímala gratulace od ostatních členek atletického týmu Anny Luxové a Terezy Jakschové.



Vyhlášení jmen obou vlajkonošů vedoucím výpravy Lenkou Matoškovou přihlížela velká část české paralympijského týmu přímo ve vesnici. Dostavil se každý, kdo zrovna neměl trénink. Společné focení u loga světového paralympijského hnutí Agitos se muselo obejít bez několika sportovců, kteří do Tokia teprve přiletí, ale oni mohli hlasovat v tajné on-line volbě připravené vedením výpravy.



Slavnostní zahájení Letních paralympijských her v Tokiu začíná v 13:00 SEČ (v 20:00 tokijského času).