Vlak na Brněnsku zdemoloval osobní auto. Řidič neměl šanci přežít

"Krátce před druhou hodinou spěchaly složky Integrovaného záchranného systému na železniční přejezd mezi obcemi Silůvky a Moravské Bránice. Osobní vlak, který mířil na Brno se tam střetl s autem. Jeho řidič ale neměl ve zdemolovaném vraku šanci na přežití, strojvedoucím, cestujícím ani personálu se až na hrůzný zážitek nic nestalo," řekl policejní mluvčí Pavel Šváb.

Silnice 152, kterou přejezd přetíná, byla po dobu odklízení následků nehody neprůjezdná. Policisté z dopravního inspektorátu Brna-venkov se snažili na místě odhalit příčinu nehody. Podle prvotních odhadů se zdá, že zabezpečovací zařízení za srážku nemůže. Podle závěrů policie bylo v době tragického střetu plně funkční.

Řidiči osobního auta už podle vyjádření záchranářů nebylo možné pomoci. Těžkým zraněním na místě podlehl. Nikdo další však zranění neutrpěl. Cestující, kteří v tu dobu seděli ve vlaku, byli otřeseni, ale fyzicky v pořádku.

V místě nehody zasahovaly tři jednotky hasičů, včetně speciální jednotky Správy železnic. Vlakovou dopravu mezi stanicemi Moravské Bránice a Silůvky nahradily autobusy.

Co přesně bylo příčinou nehody, policisté stále vyšetřují. V úvahu přichází možná nepozornost ze strany řidiče osobního auta, který mohl přehlédnout světelnou signalizaci. S jistotou to však až do závěru vyšetřování tvrdit nelze.

"Před železničními přejezdy řiďte dvojnásob opatrně a respektujte předpisy, střet s vlakem má většinou fatální následky," apeluje na řidiče Šváb.