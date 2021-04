Stavba nádraží na pražském letišti se blíží. Podívejte se, jak bude vypadat

Cesta vlakem na pražské letiště je zase o krok blíž realitě. Správa železnic zveřejnila vizualizaci, jak bude vlaková stanice Praha-Letiště Václava Havla vypadat. Cesta z letiště do centra Prahy bude díky ní vlakem trvat 25 minut. První lidé by se mohli vlakem projet v roce 2028.

Správě železnic zbývá před zahájením novostavby stanice Praha-Letiště Václava Havla poslední stupeň projektové přípravy. Tím je dokumentace pro stavební povolení.

"Právě na zhotovitele této dokumentace nyní Správa železnic vypisuje veřejnou zakázku. Její součástí bude i digitální model stavby (BIM). Samotná realizace stanice, která bude umístěná v podzemí, by měla odstartovat za tři roky," uvedla Správa železnic.



Připravovaná novostavba je součástí chystaného železničního spojení mezi Prahou, letištěm a Kladnem. Dvoukolejná trať se za stanicí Praha-Ruzyně stočí k terminálům 1 a 2 a v samotném letištním areálu se zanoří pod zem do stanice Praha-Letiště Václava Havla.

Takto bude vypadat stanice na letišti:

GALERIE: Příprava novostavby stanice Praha-Letiště Václava Havla vstupuje do finální fáze 1 / 5 Zdroj: spravazeleznic.cz Příprava novostavby stanice Praha-Letiště Václava Havla vstupuje do finální fáze - 1 5 fotografií Zobrazit celou galerii

"Nové nádraží bude disponovat dvěma kusými kolejemi obklopujícími ostrovní nástupiště. Z něj se cestující dostanou podchody k oběma terminálům. Zejména přístup do terminálu 2 bude velmi krátký, Letiště Praha připravuje jeho dostavbu v koordinaci se Správou železnic tak, aby se cestující do něj dostali suchou nohou," popsala Správa železnic.

Jízdní doba mezi centrem Prahy a letištěm by po měla trvat okolo 25 minut, do Kladna by měli cestující jet půl hodiny.

Celý projekt vlakového spojení z pražského Masarykova nádraží na letiště by měl vyjít na 44 miliard. Stavba by měla začít v roce 2024 a její dokončení se předpokládá v roce 2028. O železničním spojení Prahy a letiště se ale hovoří už více než 30 let.

Podívejte se, jak bude vypadat celá trasa z Veleslavína až na letiště:

