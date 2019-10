Vlak na Znojemsku smetl auto na přejezdu bez závor! Dva lidé zemřeli

Tragická nehoda se stala v úterý kolem půl osmé ranní na železničním přejezdu u Hrušovan nad Jevišovkou. Auto na něj zřejmě vjelo, přestože blikala výstražná světla. U přejezdu nejsou závory.

Do auta na přejezdu narazil vlak jedoucí ze Znojma do Břeclavi. V něm cestovali muž a žena, oba na místě podlehli rozsáhlým zraněním. Cestujícím ve vlaku se nic nestalo, pracovníci Českých drah je pak přesunuli do stanice.

"Drážní inspekce provádí šetření příčin a okolností v místě mimořádné události," uvedl mluvčí Drážní inspekce Martin Drápal. Případ vyšetřují také policisté.

Omezení na železniční trati potrvá podle webu Českých drah nejméně do dvanácté hodiny. Mezi stanicemi Božice u Znojma a Hrušovany nad Jevišovkou-Šanov je zavedena náhradní autobusová doprava.