Vlak projel návěstidlem, řidiči aut kličkovali mezi spuštěnými závorami

Osobní vlak z Prahy do Mladé Boleslavi v neděli krátce před půl třetí nepovoleně projel návěstidlo u obce Měšice. "Vjel do postavené vlakové cesty pro rychlík směřující do Prahy. Podle našich informací je událost bez zranění a bez hmotné škody," řekl mluvčí Drážní inspekce Martin Drápal. Případ řeší vyšetřovatelé SŽ.

Protože byl vlak stále ještě ve stanici, na nedalekém přejezdu se spustily závory. Reportéři Aktu.cz zachytili řidiče, jak závory ignorovali a přes přejezd projížděli. Na záběrech se objevují tři auta, podle informací Aktu.cz jich mohlo být celkem osm. U přejezdu měl také stát neznámý člověk, který auta pouštěl.

"Na tísňové lince jsme přijali informaci, že v místě po přejezdu projíždějí vozidla. Po příjezdu hlídky na místo tam projíždějící vozidla nebyla. Hlídka policie tam zůstala a dohlížela na to, aby nedošlo k porušování předpisů," řekla policejní mluvčí Eva Hašlová.

"Nebyl to zaměstnanec Správy železnic, na místě byl bez našeho vědomí a povolení a dělal to na vlastní riziko," uvedl mluvčí SŽ Marek Illiaš. V obou vlacích jelo celkem 32 lidí.

Podle zákona o provozu na pozemních komunikacích se jedná o přestupek a řidičům, kteří na přejezd vjeli, hrozí pokuta až několik tisíc korun a sedm bodů. Na blikající přejezd se závorami by mohli vjet jen v případě, že by tam byl pověřený zaměstnanec dráhy a dal jim souhlas.