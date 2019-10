Závory nahoře, světla nesvítí: Vlak na rozbitém přejezdu málem smetl auto

V pondělí lidé informovali na facebookové stránce Ostrava o železničním přejezdu v Šenově v Moravskoslezském kraji. Přejezd nefungoval správně, závory byly nahoře a výstražná světla neblikala. Před přijíždějícími auty projel vlak velmi těsně. Řidiči proto ostatní na sociálních sítích varovali, aby si v rizikovém místě dávali pozor.

Pokud železniční přejezd nefunguje, všichni strojvedoucí o tom dostanou informaci. Poté musí dodržovat následná pravidla. "Co se týká železničního přejezdu s nefunkční signalizací, tak provozovatel dráhy tam má upravené vnitřním předpisem postupy, jakým způsobem se mají chovat strojvedoucí. Tam je, že strojvedoucí má jet rychlostí maximálně 10 km/h a houkat," vysvětlil pro TN.cz Petr Drápal, mluvčí Drážní inspekce.

Podobně se musejí zachovat i řidiči. "Co se týká uživatelů pozemní komunikace, v momentě, kdy na železničním přejezdu světla nejsou, respektive nebliká bílé světlo, tak se musí u přejezdu chovat jako by byl zabezpečen pouze výstražným křížem. Musí se rozhlédnout a přesvědčit se, že mohou bezpečně přes železniční přejezd přejet," doplnil Drápal.

Pro řidiče je také obtížné poznat, že je přejezd porouchaný. "V naprosté většině případů, pokud se k nim neblíží ten vlak, který houká a závory jsou v ten moment nahoře a nebliká červené světlo, tak to většinou nepoznají. Pokud je ta výluka železničního přejezdu na delší dobu tak SŽDC by tam měla umístit cedule, že je to zařízení vypnuté a tuším, že to je u přejezdů, které jsou mimo provoz více než 24 hodin," vysvětlil Drápal.

Když se řidičům zdá, že není přejezd v pořádku, mohou se obrátit na SŽDC. "Pokud si myslí, že je nějaká závada na železničním přejezdu, mohou ji hlásit přímo na SŽDC, ta má na svých stránkách uvedené číslo na tiskové oddělení a mohou to řešit přes tiskové oddělení," poradil mluvčí inspekce.

Poruchu lze zavolat také na linku 122. "Pokud má někdo z řidičů pocit, že je přejezd v poruše, může tuto skutečnost spolu s číslem přejezdu ve tvaru P****, které nalezne na zadní straně výstražného kříže, nahlásit na linku 112," řekla Nela Friebová, tisková mluvčí SŽDC.

Další nebezpečnou situaci zažili lidé před týdnem u přejezdu v Kamenickém Šenově v Libereckém kraji. U blikajících světel stál člověk ve vestě a mával rukama. Řidič to nejspíš pochopil jako pokyn k pokračování ve své cestě. Jenže v tu chvíli se po trati blížil vlak. Auto projelo a vlak zastavil těsně u muže.

"Vždycky je to samozřejmě na zodpovědnosti řidiče, jestli vjede na železniční přejezd nebo nevjede. Netuším však, zda se v této situaci jednalo o zaměstnance dráhy nebo o "samozvaného" řídícího provozu, který se snažil provoz řídit. Pokud se jednalo o zaměstnance dráhy, tak předpokládám, že měl zajištěné to, že ta vozidla mohou bezpečně projet, a proto dopravu řídil," vysvětlil Drápal.

Může se však někdy stát, že lidé na přejezd vjedou, i když se k nim blíží vlak. V tomto případě je potřeba nezůstat sedět v autě. "Pokud mohu doporučit, tak co nejrychleji opustit přejezd s vozidlem nebo bez vozidla. Pokud na přejezd řidiči vjedou, tak předpokládám, že jsou schopni z toho přejezdu zase odjet. Přece jenom pravidla silničního provozu jasně říkají, kdy můžeme na přejezd vjet. Pokud za přejezdem nemůžeme dále pokračovat, tak na přejezd vjíždět nesmíme," doplnil mluvčí inspekce.

SŽDC provádí pravidelné revize přejezdů jednou měsíčně. Výsledek kontroly pak zaměstnanci zapíšou do revizní knihy.

Auto na přejezdu v Kamenickém Šenově projelo těsně před vlakem: