Vlak ujel bez strojvedoucího. Inspekce zjistila, kdo za to může!

Za loňské ujetí vlaku u Velkého Meziříčí může několikeré pochybení strojvedoucího. To jsou výsledky závěrečné zprávy drážní inspekce. Motorový vlak se sám rozjel i s několika cestujícími uvnitř - stalo se to poté, co jeho strojvedoucí šel ven opravovat poruchu.