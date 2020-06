Vlakem na Jadran. RegioJet hlásí několik tisíc prodaných jízdenek

Dovolená v zahraničí je letos pro většinu Čechů velkým oříškem. Většina států má i nadále uzavřené hranice a letecké spoje jsou omezeny na minimum. Řešením se tak pro mnohé stává dovolená v tuzemsku či Slovensku.

Jednou z možností je také strávit svou dovolenou v Chorvatsku, které své hranice otevřelo pro občany deseti zemí Evropské unie včetně Česka.



Na vzniklou situaci zareagovala dopravní společnost RegioJet, která se rozhodla na oblíbený Jadran letos vypravit pravidelné vlakové spoje.



Společnost tři dny od zahájení prodeje jízdenek již hlásí vyprodané soupravy. Není se čemu divit, jelikož akční jízdenku je možné zakoupit od 590 Kč. Každopádně společnost označuje jízdenky jako akční, takže je možné, že jejich cena později poroste.



Spoje jsou naplánovány na každé úterý, pátek a neděli, a to až do konce září. Soupravy nabízí jak klasická místa na sezení, tak i lůžkové vozy a cesta by měla trvat necelých 14 hodin.



Češi se mohou do Chorvatska také vypravit s leteckou společností Smartwings, která jako jedna z mála obnovila přímé lety z Prahy do Splitu.

Chorvatko se připravuje na příjezd českých turistů. Podívejte se na reportáž televize Nova: