Vlaková nádraží čekají velké opravy! Vyjdou na stovky milionů

Velká rekonstrukce českobudějovického nádraží, o které se mluví řadu let, vyjde na více než půl miliardy korun. Centrální komise ministerstva dopravy už schválila projekt a do konce tohoto roku by měl být vypsán tendr na zhotovitele. Stavební práce by mohly začít už příští rok, oprava by měla trvat zhruba tři roky.

Nutno dodat, že novorenesanční stavba z roku 1908 je kvůli dlouhodobému odkládání její rekonstrukce ve velmi špatném stavu. Oprav by se tak mohly dočkat nejen interiéry a střecha, ale i fasáda, a velkou modernizací by měly projít také přilehlé plochy.

Cestující ale budou muset počítat s různými omezeními, která si rekonstrukce vyžádá - tak jako je tomu třeba v případě brněnského nádraží, kde už stavební práce odstartovaly. Konkrétně v Brně si modernizace nádraží vyžádá investice za téměř padesát milionů korun. Opravy by tam měly skončit v termínu, tedy 15. prosince.

Zásadní modernizací projde také nádraží v Hradci Králové, kde mimo jiné vznikne nové nástupiště. V případě hradeckého nádraží se budou investice pohybovat okolo dvou a půl miliard korun.