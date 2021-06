Na koleje se vrací mezinárodní spoje! Vlaky už jezdí do Košic a Curychu

Železniční dopravci obnovují po uvolnění opatření spoje. Některé vlaky byly totiž v minulých měsících pozastaveny kvůli pandemii koronaviru. Od června je ale opět možné se dostat vlakem do Budapešti, Košic nebo do Curychu.

Cestující budou od června moci opět využívat některé zahraniční vlakové spoje. Nově se tak lidé mohou vydat do Budapešti nebo na Slovensko.

Společnost RegioJet opět zavádí spoj z Prahy do Budapešti přes Vídeň. Od 13. června začne jezdit na této lince dvakrát denně. Ceny jízdenek začínají na 399 korunách. Vlaky společnosti začaly minulý měsíc jezdit také do chorvatských měst Rijeka nebo Split.

Spoje jezdí vždy v neděli, úterý a v pátek. Zpět do Česka se vracejí každou sobotu, pondělí a středu. Ceny se pohybují okolo 490 nebo 890 korun. O několik stovek dražší jsou sdílená lůžková kupé. Kdo chce mít při spánku soukromí, zaplatí i přes 3000 korun za jednu cestu.

České dráhy od června obnovily a posílily dopravu mezi Prahou a Varšavou. Lidé se také mohou opět vydat lůžkovým vozem z Prahy do Curychu. Řada dosud omezených spojů znovu vyjede na své pravidelné trasy od poloviny června. Jde o spoj Praha – Mnichov, spoj z Prahy přes Drážďany až do Berlína nebo také spoje na Slovensko, které svezou cestující do Banské Bystrice.

Připojí se i noční spoj na Slovensko, který jezdí pravidelně na trase Praha – Ostrava – Poprad-Tatry – Košice – Humenné. Mimo jiné bude ve vlaku řazen i autovůz Praha – Košice a přímý lůžkový vůz Praha – Varšava.

Také dopravce Leo Experess už v minulých týdnech obnovil spoje na Slovensko. Kvůli velkému zájmu byly v minulém týdnu spoje zdvojnásobeny a cestujícím jsou nabídnuty hned dva zpáteční vlaky denně. Leo Express momentálně jezdí na Slovensko v nejvytíženějších dnech, kterými jsou čtvrtek, pátek a neděle.

Společnost začne od 18. června provozovat také spoj do polského Krakova. Od čtvrtka 10. července mohou cestující také využít autobusové linky Leo Expressu, které jezdí do Chorvatska na Makarskou, do Splitu nebo Šibeniku.

Vlaky se vrací! Dopravci obnovují zrušené dopravní spoje. Na reportáž TV Nova se podívejte zde: