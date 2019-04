Vlaky do Německa stojí! U trati bojují hasiči s velkým požárem

S rozsáhlým požárem v těžko přístupném terénu bojují hasiči severně od Prahy. Oheň hasí vrtulník s bambivakem. Kvůli požáru a zásahu hasičů musel být v úseku mezi stanicemi Roztoky u Prahy a Libčice nad Vltavou zastaven provoz vlaků. Omezení se dotklo i mezistátních expresů do Německa.

Desítky hasičů bojují s požárem porostu u obce Úholičky. Hoří ve velmi složitě přístupném terénu, velká část práce tak leží na hasičském vrtulníku, který s ohněm bojuje shozy vody z bambivaku.

Podle mluvčího středočeských hasičů Petra Svobody hoří úsek o velikosti zhruba 500 krát 100 metrů, požár se dál již nešíří. "Nikdo není ohrožen. Pro hasiče je to obtížné, musíme tam dovážet vodu. Naštěstí je tam Vltava, kde si vrtulník může brát vodu," řekl mluvčí.

Hasiči vyhlásili III. stupeň poplachu. Uzavřeli přilehlou cyklostezku, zastaven musel být provoz i na železničním tahu z Prahy do Ústí nad Labem a dále do Berlína. To se dotklo lokálních spojů i mezistátních rychlíků.

Podle twitteru středočeských hasičů na místě s ohněm bojují čtyři jednotky profesionálních hasičů z Kralup nad Vltavou, Roztok, Kladna a Mělníka, drážní hasiči z Kralup a devět jednotek dobrovolných hasičů.

Podle webu Českých drah dojel vlak z německého Kielu EC 379 Berliner jen do Kralup nad Vltavou. Dál do pražských Holešovic přepraví cestující autobusy. Do centra města se pak dostanou metrem a další hromadnou dopravou.

Stejné omezení se dotklo i cestující z rychlíků R 609 a R 685, v opačném směru pak cestujících vlaků R 608 a R 684, které přepraví autobusy z Holešovic do Kralup nad Vltavou a dál budou pokračovat vlaky.

Vlak EC 172 Hungaria jede z Prahy do Děčína odklonem přes Lysou nad Labem, Mělník a stanici Ústí nad Labem západ. Nezastaví v pražských Holešovicích.

Kapacita náhradních autobusů je velmi omezená, upozorňují České dráhy, autobusy jinde než v Kralupech nad Vltavou a před nádražím Praha-Holešovice nezastavují. Do Roztok u Prahy se mohou z Holešovic cestující dostat v hodinovém intervalu Městskou linkou Praha-Hostivař – Roztoky u Prahy. Odřeknuto bylo devět párů vlaků mezi Masarykovým nádražím v Praze a stanicí Kralupy nad Vltavou.