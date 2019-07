Vlaky mají mít lepší zabezpečení. České dráhy: Je moc drahé

Větší bezpečnost na železnici má zajistit jednotný evropský zabezpečovací systém. Tím mají být do šesti let vybaveny také vlaky Českých drah. Jenže zakázky za několik miliard korun státní dopravce ruší. Prý kvůli vysokým cenám, ty se však v nejbližší době měnit nebudou. Navíc je málo firem, které by systém dodaly.