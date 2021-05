Vlaky z Pardubic do Hradce nahradí autobusy, začíná půlroční výluka

Na trati z Pardubic do Hradce čeká od pondělí na cestující půlroční výluka z důvodu přestavby trati. Ta má za cíl zdvoukolejnění celé trasy, které po dokončení stavby umožní vlakům projíždět rychlostí až 160km/h. Mezi městy bude v době výluky zavedena autobusová doprava.

Cestující na trati z Pardubic do Hradce Králové čeká od pondělí velké omezení kvůli modernizaci trati do Stéblové. Začíná půl roku trvající výluka v úseku Pardubice hlavní nádraží – Rosice nad Labem, trvat má do 18. listopadu. Vlaky budou nahrazeny autobusy.

Správa železnic mezi krajskými městy přidává druhou kolej. Po rekonstrukci budou moci vlaky jezdit mezi Pardubicemi a Rosicemi nad Labem rychlostí až 100 km/h, mezi Rosicemi a Stéblovou až 160 km/h. Nově budou také všechna nástupiště bezbariérová a dostanou i nové osvětlení. Po ukončení výluky bude hotový souvislý dvoukolejný úsek mezi Pardubicemi a Opatovicemi nad Labem.

"Harmonogram je opravdu napjatý, začínáme úpravou kolejiště ve stanici Rosice nad Labem tak, abychom zvládli výlukový provoz. Letos je také naplánováno přesunutí stávajícího jednokolejného mostu přes Labe do provizorní polohy. Na jeho místě následně vybudujeme nový dvoukolejný. A samozřejmě chystáme výstavbu druhé koleje – nová trať bude přímější než ta stávající a umožní tak vyšší rychlost,“ řekl pro portál zdopravy.cz projektový manažer společnosti Skanska Jan Mitlöhner.

