Vlastní bydlení jako nedostižný sen? Poslance čeká klíčový zákon!

Dosáhnout na hypotéku je v Česku pro řadu lidí téměř nemožné a podle ekonomů může být ještě hůř. Poslanci mají ve středu projednat novelu zákona o České národní bance, která by jí dala pravomoc, aby komerčním bankám mohla nařídit, za jakých podmínek si můžou u nich lidé na bydlení půjčit. Podle ekonomů to může ve výsledku znamenat zpřísnění podmínek pro získání hypotéky.

Bydlet ve vlastním je sen řady Čechů - jenže podle statistik každý osmý žije buď u rodičů, nebo u příbuzných. V České republice má v současné době hypotéku zhruba milion lidí. Podle ekonomů zaostáváme za ostatními státy.

Rozhovor s ekonomem Lukášem Kovandou na téma hypotéky:

U nás splácí půjčku na bydlení zhruba každý desátý člověk, zatímco ve Švédsku to je každý druhý. Novela zákona by podle ekonomů České národní bance dala větší pravomoc. Doporučující kritéria při schvalování hypoték by se změnila na povinná.

"V případě, že by se tato kritéria v budoucnosti zpřísnila, tak by pro lidi bylo těžší dosáhnout na hypotéku," má jasno ekonom Štěpán Křeček.

"Myslím, že v této době není vůbec prostor pro to, abychom rozhodovali o zpřísnění pravidel pro poskytování hypoték. Já myslím, že musíme podporovat ekonomiku," míní místopředseda ODS Zbyněk Stanjura.

"Centrální banka jako regulátor má vždycky možnost zasáhnout, když by měla pocit, že se ta komerční banka chová neopatrně," říká exministr financí Miroslav Kalousek (TOP 09).

Reportáž o aktuálním vývoji cen nemovitostí najdete zde:

Podle současné ministryně financí Aleny Schillerové (za ANO) a některých poslanců má novela naopak stabilizovat hypoteční trh a zajistit, aby hypotéku nedostali lidé, kteří nebudou mít na její splácení.

Pohled ekonoma Lukáše Kovandy na aktuální cen nemovitostí:

"Jde o to nastavit nějaká pravidla, dát tam stabilizaci.. Česká národní banka už dnes toto dělá, celá řada zemí Evropské unie takto postupuje," hájí navrženou změnu Schillerová.

Novela zákona by podle ministryně financí měla řadu zvýhodnění pro lidi do šestatřiceti let. Například splátka by mohla být až ve výši padesát procent čistého měsíčního příjmu.