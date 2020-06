Vlastní matku brutálně ubil k smrti. Od soudu dostal výjimečný trest

Krajský soud v Plzni v pátek poslal 52letého Vlastimila Šustka do vězení na 23 let. Výjimečný trest dostal za to, že během loňského dubna vlastní matku surově bil a kopal tak dlouho, až skončila v nemocnici. Čtyřiasedmdesátiletá žena zraněním podlehla. Rozsudek zatím není pravomocný.