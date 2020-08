Vlastnímu psovi měl vypíchnout oči, pak ho ubodat. "Sebeobrana," tvrdí

K činu mělo dle informací ze sociálních sítí dojít na počátku srpna. Bílého bulteriéra měl nejprve oslepit a poté ubodat. Svůj čin ale hájil tím, že šlo o sebeobranu. Zuřivé zvíře ho prý mělo napadnout a zakousnout se mu do ruky. Ve snaze se osvobodit ho měl nejprve bodat do očí a když pes ani pak stisk nepovolil, bodl ho prý do krku.

"Pro všechny obranáře psů v Česku, nechovejte bulteriéry s ridgebacky. Tihle psi jsou hovada, příště to bude vaše děcko, a ne můj pes. Mám dokousanou ruku a svého ridgebacka. Tak co, obranáři, snad mě nepošlete do chládku za to, že jsem zabil psa od mého fotra. Vypíchl jsem mu obě oči klíčema a pořád byl ve stisku," informoval na facebooku.

Smrt psa se 31letý muž z Opavska pokoušel obhájit. V komentářích se strhl lynč.

Obratem se v příspěvcích strhla doslova bouře. "Ty odporný odpade lidské společnosti. Vraždit nevinný zvíře za to, že si ho neumíš vychovat! Nepořizuj si ani rybičky, šmejde!" napsala uživatelka Michaela jeden z nejmírnějších příspěvků na autorův účet.

Muž z Opavska měl podle vyjádření přispěvatelů na facebooku dlouhodobě nezvládat svého bulteriéra. Redakce TN.cz zjistila, že majitel zvířete na svém facebookovém profilu opakovaně sdílel fotografie na podporu týraných psů a zvířat z útulků.

Ty ale stejnou měrou prokládal posměšnými posty na účet žen a konkrétních psích ras. Zatímco jeho sestra sklidila pochvalu za snahu prý problémové zvíře vychovat a obhajobu údajného "bojového plemene", na jejího bratra se sesypaly urážky a výhrůžky.

Případem se zabývá také policie. Redakci TN.cz to potvrdil policejní mluvčí René Černohorský. "Pracovníci městského úřadu v Budišově nad Budišovkou podali podnět k prošetření 10. 8. s tím, že na sociálních sítích bylo uveřejněno, že 31letý místní muž měl nějakým způsobem týrat zvíře. V tuto chvíli prověřují vítkovští policisté v úzké spolupráci s opavskými kriminalisty zda nebyla naplněna skutková podstata některého z trestných činů," řekl Černohorský.