Vlci útočí? Český chovatel našel zardoušené a roztrhané ovce

Ve čtvrtek v poledne objevil majitel malého ovčího stáda v Ratiboři na Vsetínsku stopy nerovného zápasu. Hrůzný zážitek popisuje syn majitele: "Jedna ovce spadla ze shora, nebo si ji nějak vytáhli ke škvíře, pak si ji potahali, je tady všude krev."

Uvnitř stodoly byly dvě mrtvé ovce. Třetí ovci objevil majitel až v pátek ráno, a to desítky metrů od stavení v korytě potoka. To už byli na místě i odborníci.

Původně to vypadalo na útok vlka. Ti žijí v menších smečkách v nedalekých Beskydech i Javorníkách. Stopy na těle zardoušených zvířat ale mohou ukazovat i na toulavého psa. "Ten vlk stoprocentně vyloučený není, odebrali jsme vzorky DNA, takže uvidíme podle výsledků," říká Michal Bojda z Hnutí Duha.

Chovatelé ale mohou přijít o více ovcí. Zvíře, které tu útočilo, totiž strhlo dospělé kusy. Otázkou je, jestli přežijí jehňata. "Budeme je přikrmovat, samozřejmě nějakým sunarem jako u dítěte. Ale to je tak všechno, co pro ně můžeme udělat," dodává syn majitele ovcí.

Odborníci ještě v pátek dopoledne vyrazili do okolních hustých lesů. Chtějí hledat stopy, které by jednoznačně ukázaly, jaké zvíře tam útočilo. Pomoct by mohla i nastražená fotopast přímo na místě.