Vlekaři si zoufají. Znovuotevření je v nedohlednu a bojí se o bezpečnost

Žádné další investice a naopak propouštění. To čeká řadu skiareálů v nejbližších dnech poté, co se ve středu dozvěděly, že o případném spuštění vleků vláda ani nejednala. Přesto hory zřejmě čeká o jarních prázdninách masivní nápor turistů. Vlekaři tvrdí, že není v jejich silách zajistit v uzavřených areálech bezpečnost.

V době epidemie návštěvníci hor rychle vyměnili lyže za boby a sáňky, až se tohle zboží stalo v obchodech nedostatkovým. Podle mínění některých oslovených by bylo daleko logičtější spustit vleky. Ve frontách na ně by totiž bylo možné dodržovat rozestupy.

O dalších prázdninách bude patrně na sjezdovkách zase hlava na hlavě. Skiareály se tak bojí, že půjde o život. "Ty svahy jsou prudký, těch úrazů při sáňkování bylo mnoho," popsal Petr Prouza, majitel Skiacentra Deštné v Orlických horách.

Na uhlídání stovek lidí přitom nemají kapacity. "Jsme nuceni šetřit, nechceme být zodpovědní za to, co se stane," shodují se vlekaři.

Třeba Michal Jirsa z Prahy se sáňkami na svah vyrazil s předstihem. "Já jsem si vzal dovolenou, protože vím, jak to tady bude vypadat o víkendu," popsal návštěvník hor.

"My jsme na horách navýšili počet hlídek, které zejména budou dbát o bezpečnost silničního provozu," řekla policejní mluvčí Eva Prachařová.

V Rakousku je možné se pohybovat jen do patnácti kilometrů od bydliště. Tohle opatření by ale českým horám úplně neulevilo. Do Bedřichova to je ze stotisícového Liberce 12 kilometrů a z Jablonce devět. Vrchlabí je od Špindlerova Mlýna na hranici dojezdu.

V Beskydech už skiareály začaly s propouštěním. "Máme 20 stálých zaměstnanců a budeme jednat, jak se k tomu postavíme," vyjádřila se pro TV Nova majitelka Skiareálu Mladé Buky Kateřina Pilařová.

Otevře se – neotevře se. Kvůli falešným nadějím se v Mladých Bukách definitivně rozhodli, že už nebudou investovat do zasněžování, ačkoli za normálních okolností by děla běžela. Jejich provoz totiž denně stojí 20 tisíc korun. V Deštném v Orlických horách se každý rok lyžuje v průměru sto dní. Letos byly vleky v provozu pouze devět.