Fanoušky Michala Davida naštvaly drahé lístky na koncert. Takto to vysvětlil

Hrát bez publika si Michal David vyzkoušel už několikrát, ale vždy jen na zkouškách. V sobotu si to zkusí naostro. "Bude to velká show, ale bez diváků. Nejsme na to zvyklí, tak uvidíme, jak se s tím popereme," říká zpěvák.

Když se diváci dozvěděli cenu 690 korun za lístek na nadcházející online koncert, ptali se, jestli to má Michal David za potřebí. "No mám to zapotřebí, protože ty peníze nejsou pro mě. To je pro kluky z kapely, kteří si prostě nějak ty peníze vydělat musí," vysvětluje David.

Ostrá kritika fanoušků na cenu lístku na nadcházející koncert mu trošku zkazila radost z příprav. Přitom na začátku pandemie Michal David několikrát vystupoval před seniory, a to bez nároku na honorář.

Na spršku negativních komentářů Michal reagoval s tím, že mu při posledním online koncertu byla fanoušky vyčítána kvalita hudby a přenosu. Proto se rozhodl pro tuto placenou formu, kdy, jak sám říká, zaplatí za techniku, pronájem prostorů a všechny lidi okolo. Sám nic nevydělá a kdyby přeci jen něco zůstalo, chystá se to věnovat na charitu.

Většinu zimy Michal David tráví ve svém apartmánu na Tenerife i se svým vnukem, kterému pomáhá s online výukou. Mimo jiné také udělal spoustu práce na domě. "Já jsem kutílek. Moji známí říkají, že jsem takový hodinový manžel. Kdybych nebyl muzikant, tak bych byl asi řemeslník, protože mě to docela baví," svěřuje se zpěvák.