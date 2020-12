Vnitřní sportoviště se pro amatéry zas uzavřou! Unie volá po výjimkách

Dva týdny si amatérští sportovci užívali tréninky ve vnitřních prostorech. Od pátku 18. prosince už ale budou moci znovu sportovat jen venku, a to maximálně v šesti lidech.

"My bychom byli rádi, aby bylo umožněno sportování uvnitř hal v nekontaktních sportech. A venku aby nebylo jen šest lidí, ale aby ti lidé, když jdou na nějakou procházku, aby šli ve větším," uvedl předseda České unie sportu Miroslav Jansta.

Česká unie sportu usiluje o to, aby pro amatérské sportovce platila výjimka. Například podobně jako pro obchody.

"Já v tom nevidím žádnou logiku, když v nákupních střediscích můžete být v podstatě v takovém počtu, že na jednoho připadá patnáct metrů čtverečních a na tenistu 400 metrů čtverečních, tak mi to rozumné nepřipadá," reagoval šéf Českého tenisového svazu Ivo Kaderka.

Výjimku by tak mohly dostat například tenisové haly jakožto vnitřní sportoviště, kde se dají udržet povolené vzdálenosti.

"Každý sport má svoje specifika a ta vůbec nejsou zohledněna ani v tom globále. Prostě sportovat v rouškách se nedá a jestliže mi někdo řekne, že to bylo cílené na to, aby lidi sportovali venku, tak já se ptám, co mají dělat rodiče, kteří přijdou v pět z práce a venku je tma. Tak jak mají jít asi se svými dětmi sportovat?" ptá se Tomáš Cvikl, předseda České asociace aquashe.

Problematickým rouškám při sportovním výkonu uvnitř by se prý registrovaní sportovci mohli vyhnout pravidelným testováním. I to je reálné v případě velkého rozšíření antigenních testů. S ministerstvem zdravotnictví prý začala Česká unie sportu jednat.