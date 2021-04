Vnuci zesnulého Zdeňka z Mise nový domov: Žijí u otce a Nova jim pomáhá

Před pěti lety všechny diváky TV Nova chytil za srdce příběh dědečka, který se sám staral o své dva vnuky. Všichni tři se těsnali v nedůstojných podmínkách v malém panelákovém bytě. Byla to tenkrát moderátorka Tereza Pergnerová spolu s pořadem Mise nový domov, která jim podala pomocnou ruku a jejich byt kompletně zrekonstruovali.

Bohužel milující dědeček před pár lety zemřel, a tak dospívající kluci připadli do pěstounské péče dědečkova kamaráda. Ačkoliv to bylo velké přání Zdeňka Sporera, u pěstouna na kluky nečekalo štěstí a trvalo ještě dlouhou dobu, než znovu našli domov.

Bydlí momentálně se svým otcem. "Když děda umřel, šli kluci do pěstounské péče jeho kamaráda. Tam žili zhruba rok a nebylo to moc dobré, protože on se z nich snažil sedřít kůži. Byli mlácení, a pak šli do dětského domova," popisuje smutný příběh jejich otec Václav Halbych.

A jak se vlastně stalo, že najednou je má v péči on? "Jednoho dne mi někdo zaklepal na rameno, otočil jsem se a byl to můj syn. Od té doby jsme spolu. Proběhly také nějaké genetické testy a oba dva jsou na 99,99 % moji syni," dodává Halbych.

Dominik s Danielem tak bydlí u svého pravého otce, oba dva studují, a právě s tím jim pomohl projekt Počítače dětem. Kluci se totiž doteď museli střídat na jednom počítači ještě se synem partnerky jejich otce, a tak k výuce často používali pouze mobilní telefon.

"Dělali jsme úkoly, ale bylo to složitější, než je dělat přes počítač. Ty aplikace v telefonu nejsou tak dobré ke studiu," vysvětlují Dominik s Danielem vděčně. Nová technika v rodině jim pomůže i podle otce, který požádal Nadaci Nova o pomoc.

Nadace Nova spolu s Projektem Počítače dětem už několik měsíců zajišťují pomoc v rodinách, které nemají prostředky na nákup techniky potřebné pro domácí studium. Pokud i vy najdete doma přebytečný starší počítač a chcete pomoct, neváhejte se do projektu zapojit. Vše najdete na stránkách Nadace Nova, stejně jako informace o tom, jak se do projektu přihlásit pokud potřebuje pomoc i vaše rodina.