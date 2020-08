Voda špinavá tak, že se v ní nedá koupat? Inspektor medaili neudělil

Koupaliště, ve kterém je voda tak špinavá, že se v ní nedá koupat a místní tam proto radši ani nechodí. S takovou stížností se na prázdninového inspektora TV Nova obrátil jeden z diváků. Do areálu v Kaplici na jihu Čech jsme se proto vypravili. Jak to na koupališti vypadá?

Koupaliště v nás hned po příjezdu budí smíšené pocity - na první pohled nově opravený areál, který působí udržovaně. Překvapuje nás ale, že o víkendu u vody nikdo není.

"Venku je nějakých 26 stupňů, slunečná obloha, i přesto bychom tady počet návštěvníků napočítali na prstech jedné ruky," všiml si prázdninový inspektor. Čím to je? Personál na otázku odpovídá, že neví.

"Ráno byla docela zima a teď bylo asi dva nebo tři dny škaredě, tak možná proto. Ale jinak to tu bývá plnější," zamýšlí se mladík za kasou.

Opakovaná návštěva změnu nepřinesla

Víc jsme se bohužel nedozvěděli, provozovatel koupaliště byl na dovolené a bez jeho přítomnosti nám zakázal v areálu natáčet. Vrátili jsme se proto o několik dnů později.

"Na koupaliště jsme tedy přijeli ještě jednou ve středu. Ale jak vidíte, i dnes je tady liduprázdno. Na názor lidí jsme se proto museli dojít zeptat do města," popsal opakovanou návštěvu místa inspektor.

Místní mají vážné výhrady

"Já tam chodím občas, ale voda je tam fakt špinavá," svěřil se jeden z oslovených. "Tam je vždycky dost špinavá voda, už by to mohli dát do pořádku. Je to hnus, to koupaliště," přisadil si jiný.

Anketa Co říkáte na koupaliště v Kaplici a město jako takové? Dávám jedničku, je to tady naprosto super 9 4 hlasy Za dva, je tu hezky, ale není to bez chyb 2 1 hlas Za tři, je to zkrátka průměr 0 0 hlasů Za čtyři, je to bída 2 1 hlas Za pět, totální propadák 87 41 hlasů Hlasovalo 47 lidí.

Jednu z žen stav koupaliště mrzí, ráda by tam prý vzala vnoučata. Místo toho musí za osvěžením jezdit jinam. Na koupaliště prý ve městě nadávají všichni.

Tentokrát už nás nechává provozovatel v areálu natáčet. Na kameru se ale vyjadřovat nechce. "Prostě to je Kaplice, mládež tady moc není, staří lidé na koupaliště nechodí. Mládež prostě jezdí všude okolo," má jasno. Ale ohradil se, že koupaliště má prý mezi lidmi víc pozitivních recenzí než těch negativních.

V testu čistoty voda neobstála

"Lidé si tady nejvíc stěžovali na špinavou vodu, to je ostatně vidět už na první pohled. Pro vaši lepší představu jsem si s sebou vzal sklenici, abyste viděli, co všechno v té vodě plave," vysvětluje inspektor.

"To je voda, která je přírodně napouštěná čerpadly z řeky, takže ve chvíli, kdy je v řece zelená voda, tak je prostě zelená voda. Žádnou čističku to nemá. To čistíme jenom tak, že to každou sezónu vypustíme. Na začátku sezóny se to vyškrabe, vymete, opraví se spáry," reagoval provozovatel koupaliště. A dokonce se nechal slyšet, že místo není ani kolaudované jako koupaliště, ale jako plocha ke slunění.

Pro děti je tady malé brouzdaliště, tam už je voda o poznání čistší díky filtraci. V areálu je také dětské a volejbalové hřiště.

Překotný úklid nedostatky neskryl

Personál koupaliště po našem příjezdu začíná s rychlým úklidem toalet a sprch. Vše se ale zamaskovat nepodařilo. Oku nám to tady vůbec nelahodí a sociální zázemí by rozhodně potřebovalo výrazně důkladnější úklid.

Závěrečné hodnocení

Areál leží asi kilometr od centra města. Za celodenní vstup tady dospělý zaplatí 50 korun, děti třicet. Koupališti chybí to nejdůležitější - voda, která by lákala ke koupání a sociální zázemí, kde se lidé nebudou bát dojít na toaletu. V tomto stavu proto medaili neudělíme.