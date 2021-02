Česko chystá žalobu na Polsko, vadí těžba v dole Turów a mizející voda

Zpráva České geologické služby (ČGS) potvrdila, že hladiny podzemních vod a podloží v okolí polského hnědouhelného dolu Turów mají tendenci klesat. Nestabilní je podle měření také stav terénu na Hrádecku.



Právě to je podle českých odborníků důsledkem činnosti nedalekého dolu. Liberecký kraj hodlá prostřednictvím vlády uplatnit žalobu na Polsko. V plánu je také zřízení mezinárodní komise, která by situaci dlouhodobě sledovala.



"Podle stanoviska ČGS nelze v budoucnosti vyloučit v oblastech Hrádecka, Chrastavska a Frýdlantska dopad pokračující těžby v dole Turów na stav vody v tamních studních. Dlouhodobé a nepopiratelné ztráty vody v lokálních zdrojích bude nutné nahradit vodovodním řadem. Po polské straně požadujeme, aby se na nákladech podílela,“ zdůraznil liberecký hejtman Martin Půta (SLK).



Hnědouhelný důl Turów patří skupině PGE. Právě ta jej chce postupně rozšířit o dalších třicet kilometrů čtverečních. V loňském roce rozšíření těžby Polsko povolilo bez ohledu na námitky sousedních států.



"Mým úkolem je nyní zajistit ve spolupráci s ministerstvem životního prostředí veškeré potřebné podklady nutné k podání žaloby společně s návrhem na vydání předběžného opatření na Polskou republiku za porušení řádných postupů v rámci platné legislativy Evropské unie,“ doplnil krajský radní pro resort životního prostředí a zemědělství Václav Židek (Piráti).



V Česku je nejblíže Uhelná, Václavice, Oldřichov na Hranicích a Hrádek nad Nisou. Kromě měření stavu hladin navíc Státní podnik Diamo nainstaloval do těchto míst desítky měřicích bodů. Ty sledují případné propady půdy.



Kromě toho se u hranic nachází také stanice, která sleduje prašnost. Od roku 2019 navíc měří Národní referenční laboratoř pro komunální hluk pravidelně také hluk z Turówa.



Liberecký kraj žádá jako projev dobré vůle ze strany polského investora přípravu a vybudování zemního valu a zelené stěny, která by chránila obyvatele Uhelné před zvýšenou prašností. "Jednalo by se o zemní val s ochrannou zelení podél silnice Opolno-Zdrój-Sienawka, který by měl měřit zhruba jeden kilometr,“ uzavřel Půta.

