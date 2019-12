Voda zdraží nejvíc za několik let. Zaplatíme za ni výrazně víc než teď!

České domácnosti čeká největší zdražení vody za posledních několik let. Po novém roce stoupne cena vodněho a stočného v některých městech až o 12 procent. A to může znamenat pro běžnou rodinu ročně až tisíc korun navíc.

Vodárenské společnosti si od toho slibují finance na opravy zastaralých vodovodů a další infrastruktury.

Zdražování elektřiny, růst platů, inflace. A hlavně potřeba nových investic. To jsou důvody, proč si obyvatelé řady měst a obcí sáhnou příští rok hlouběji do kapsy. "V příštím roce si budou muset lidé připlatit čtyři až šest procent, jsou ale lokality, kde to bude ještě víc," předpovídá ekonom Štěpán Křeček.

Voda zdraží například obyvatelům Kladna. Za kubík zaplatí až o 12 korun víc než letos. Metr krychlový tak vyjde na 105 korun. 12 korun navíc dají za vodné a stočné také v Plzni. Zdražovat bude voda i v dalších velkých městech - Ostravě, Brně i Praze.

Vodárenské firmy přiznávají, že do renovace sítě v posledních letech příliš neinvestovaly. Téměř tři miliony Čechů jsou napojeny na nevyhovující kanalizaci nebo na vodovod, který potřebuje modernizaci. Třeba v Praze jsou potrubí stará i sto let.

Vláda přitom letos v lednu vyrazila do boje za levnější vodu. Od května 2020 se tak sníží DPH na vodné a stočné z 15 na 10 procent. Jen někde se to ale promítne do cen pro domácnosti. Za posledních pět let zdražila voda už o pětinu.

Voda zdražuje dlouhodobě takovým tempem, že spousta rodin má problém poplatky vůbec uhradit. Dlouhodobá statistika ukazuje, že cena za vodu se stane jednou z nejvyšších položek za provoz domácnosti. Více v reportáži Josefa Svobody: