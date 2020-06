Voda zničila seniorce z Olomoucka celý dům. Bahno jí zaplavilo i ložnici

Všude jen bláto, v ložnici, v obývacím pokoji i ve skleníku. Tak nyní vypadá dům 77leté paní Veroniky Hejné, která přišla skoro o vše. "Nic nebudu mít, to, co jsme měla ráda…já nechci plakat. To, co jsem měla ráda, je všechno pryč, těžce jsem to budovala," svěřila se TV Nova majitelka vodou zničeného domu.

Voda i bahno se přes její dům i zahradu valily velkou rychlostí. Uvnitř pokojů dosahovala voda do výšky až padesáti centimetrů. Naštěstí v tu dobu paní Hejná nebyla doma. "Já jsem ráda, že tady mamina nebyla, protože by se určitě utopila, je to šílené," popsala zděšená dcera paní Veroniky.

"Tady byl můj život s dětma, tady jsem vychovala děti. Bolí mě srdce," pláče nešťastná majitelka domu. Na pomoc se k ní vydala dcera a taky vnučka, ta díky sociálním sítím sehnala další pomoc.

"Jednou přišla katastrofa, tak s tím musíme něco udělat," prohlásil jeden z dobrovolných hasičů, který paní Veronice přispěchal na pomoc. Ona i její dcera jsou za to velmi vděčné.

"Je to strašné, je to to nejhorší, co jsem v životě viděla a zažila, nepřála bych to nikomu. Já jsem to zažila v deseti letech, nebylo to tak hrozné, pak v roce 1997, tentokrát to bylo katastrofální, něco strašného. Doufám, že to už nikdy nebude. Bojím se o ni, je jí 77 a v jejím věku je to opravdu psychická zátěž," popsala dcera paní Hejné.

Ta se se svou ztrátou nemohla smířit, navíc musela sledovat, jak její věci končí v kontejneru. "Paní nezůstalo skoro nic, jen pár kousků oblečení. Když jsem to viděla poprvé, chtělo se mi brečet," popsala jedna z dobrovolnic.

Žena během pár hodin přišla i o to nejcennější, památeční fotografie i svou bibli. "Spoustu věcí, viděla jsem, že babička vyhazovala i fotky ze svého dětství, takže tak," popsala Veroničina vnučka Eva.

Paní Hejná je dobrovolníkům za pomoc nesmírně vděčná. "Ti jsou strašně hodní a přeju jim hodně boží milosti," vzkázala pomocníkům.

Už druhý den nákladní auta odvážejí velké množství odpadu ze zaplavené oblasti. Na reportáž TV Nova se podívejte ZDE: