Vodáci by měli za splouvání Vltavy platit, zní z některých měst

Poplatek by mohl být podle zástupců některých obcí, kterými řeka Vltava protéká, spíše symbolický. Mohlo by se jednat třeba o dvacet až padesát korun za loď. Myšlenka je ale teprve na začátku. Zatím není úplně jasné, kdo a jak by peníze vybíral, jestli by to byla záležitost obcí, kraje nebo Povodí Vltavy.

O projektu už nahlas začalo mluvit třeba vedení Vyššího Brodu a Českého Krumlova. Právě tato dvě města v létě zažívají na Vltavě asi největší nápor vodáků. Ve Vyšším Brodě většina turistů splouvání začíná a přibližně třicet kilometrů vzdálený Český Krumlov patří mezi nejvyhledávanější lokality na řece Vltavě.

Existuje několik možností, jak by mohli vodáci poplatek platit. Hradit by ho mohli třeba v místě, kde plavbu zahájí. Nebo by se peníze vybíraly formou jakéhosi mýtného při proplutí určitými body.

Vybrané peníze by pak šly na práce spojené s úklidem koryta Vltavy a jejích břehů, který teď zajišťují především dobrovolníci. Od jara do podzimu spluje řeku Vltavu asi tři sta tisíc lidí a nejvíce jich tam zavítá právě v červenci.